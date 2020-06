Crisis del coronavirus: asistencia financiera en Tandil para empresas y emprendedores

La crisis del coronavirus impacta en todo el planeta y son múltiples las medidas de los gobiernos para asistir a su población, seriamente afectada por una economía en retroceso. En el caso del municipio de Tandil, la gestión conducida por el intendente Miguel Lunghi a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales a cargo de Marcela Petrantonio, lanzó diversas alternativas de asistencia para empresas y emprendedores del partido.

Desde la Agencia de Desarrollo Territorial (ex IDEB), se estipularon tres medidas destinadas a emprendimientos de distinta dimensión que, por diversas razones, no fueron alcanzados por los programas de ayuda nacionales o provinciales: una de otorgamiento de aportes no reembolsables, otra de microcréditos a tasa cero y una de incentivo a la generación de empleo.

La línea de aportes no reembolsables incluye montos de hasta 30.000 pesos y es principalmente para emprendimientos en marcha, que con una pequeña inyección de capital pueden mejorar. Los interesados participan de una capacitación en la que se brindan herramientas para facilitar el desarrollo de su actividad y junto al equipo de profesionales de la secretaría se analizan los proyectos.

Luego un comité de evaluación estudia la viabilidad de la propuesta y se determinan los beneficiarios. Las personas que reciben los montos deben hacen un rendición justificando el uso del dinero y además la secretaría hace un seguimiento durante 12 meses, y de acuerdo al tipo de proyecto se busca acompañamiento en organismos de ciencia y técnica de la ciudad.

Los microprestamos también están dirigidos a empresas o emprendimientos que no accedieron a ayudas de nación o provincia y van desde 50 mil a 200 mil pesos a tasa cero y con garantía simple. Con una debida justificación se puede contar con un periodo de gracia de 3 a 6 meses.

En este caso la empresa presenta un proyecto productivo, de servicios o comercial en el que se detalla que mejoras o logros se alcanzarán con esa inyección de capital. Al mismo tiempo las autoridades comunales avanzan con gestiones ante la Comisión Nacional de microcréditos, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, para ampliar los fondos disponibles para esta línea.

La última iniciativa es para la inserción laboral y consiste en el reintegro mensual de una asignación económica por 1 año, para empleadores que empleen a personas entre 18 y hasta 60 o 65 años, con todas las formalidades de la ley.

A diferencia de otros programas vinculados al empleo joven, está línea contempla un universo mucho más amplio de personas, ya que tiene por objetivo el acompañamiento a empresas y sobre todo la reinserción en el mercado laboral de trabajadores de todas las edades, algo necesario en este momento de crisis. El monto del subsidio es $ 4.800 por mes por cada trabajador con jornada completa o el 50% si se trata de medio tiempo.