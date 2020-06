El caso autóctono suma dos test negativos y ponen en duda que haya tenido coronavirus

El caso autóctono de coronavirus que se había informado el jueves en Mar del Plata podría no serlo: dos testeos con resultados negativos ponen en duda el diagnóstico que se certificó en primera instancia sobre el hombre de 26 años en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” (INE).

Esta información ya está en conocimiento de la Secretaría de Salud de la comuna y por estas horas se define si se pedirá o no la baja del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa), donde se contabilizan cada uno de los casos que corresponden a General Pueyrredon.

Extraoficialmente, 0223 pudo reconstruir que una vez que se conoció el resultado del hisopado que se realizó en la ciudad, la familia del joven que se desempeña en un instituto ginecológico de la ciudad decidió hacer, de inmediato, una primera contraprueba en el laboratorio Farestaie, donde a las pocas horas se descartó el diagnóstico de contagio de Covid-19.

Con esa certeza, este lunes, el profesional optó por someterse a otra prueba más en Manlab, un reconocido laboratorio de Buenos Aires especializado en el diagnóstico bioquímico y genómico, donde este martes finalmente informaron que el material analizado era negativo para SARS-CoV-2.

El trabajador de la salud se había hecho el hisopado en la Clínica Pueyrredon de acuerdo a lo establecido en el protocolo por presentar síntomas respiratorios vinculados a un cuadro de faringitis.

En el entorno del joven aducen que los profesionales del INE habrían cometido algún "error" en el manejo de la prueba y que por esa razón se concluyó con el diágnostico positivo que fue notificado a la base de datos del Sisa.

Por ahora, en el Municipio, según lo que indicaron otras fuentes oficiales que consultó este medio, se respalda en la información oficial y da como válido el caso autóctono que se informó a fines de la semana pasada.

Sin embargo, la Dirección de Epidemiología analiza los pasos a seguir en estos momentos y no se descartaría la posibilidad de reclamar la "nulidad" del primer testeo que se llevó adelante. La familia, por lo pronto, ya avanzó con esta tesitura por lo que se aguardan definiciones en el transcurso de las próximas horas.

La nulidad o no del caso no es de menor incumbencia para General Pueyrredon: es que si finalmente se descarta el diagnóstico que había hecho el INE, Mar del Plata entonces estaría en condiciones este mismo jueves de pasar a la "fase 5" de la cuarentena al no contabilizar casos autóctonos de Covid-19 en el lapso de 21, el único requisito que puso como condición el gobernador Axel Kicillof.

Desde el inicio de la pandemia, existe un único antecedente en la ciudad en el que se dio de baja del Sisa un contagio que inicialmente se había confirmado al reconocer que se trató de un caso de "falso positivo".

El hecho ocurrió a mediados de mayo y tuvo como protagonista a Adrián Hernández Gauna, médico de la Unidad de Cardiologia Clínica, cuyo hisopado se había analizado en un laboratorio de Bahía Blanca que luego reconoció que la prueba se había "contaminado" con otro material de estudio que sí tenía presencia de Covid-19.