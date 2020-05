El curioso caso del médico marplatense que fue aislado y "nunca" tuvo coronavirus: "Viví un momento desagradable"

Después de confirmarse el "falso positivo", el doctor Adrián Hernández Gauna, de la Unidad de Cardiologia Clínica, compartió su experiencia y su incertidumbre por los procedimientos de los testeos.

"Soy Adrián Hernández Gauna de Mar del Plata, un “paciente' de coronavirus que nunca fui". Así arranca la carta pública que escribió el médico de la Unidad de Cardiologia Clínica después de que, con sorpresa, tuviera la confirmación de las autoridades sanitarios de que fue diagnosticado erróneamente con Covid-19, lo cual había llegado a motivar hasta el cierre de la institución donde se desempeña.

En el extenso escrito que difundió el profesional, no dejó de expresar su incertidumbre por la forma en la que se realizan los procedimientos de testeos en el laboratorio Iaca de Bahía Blanca ante el "falso positivo" que se registró con la única muestra que se le extrajo.

"Este lunes, a propósito de las dudas que se han generado en los últimos días acerca de los casos positivos que en pocos días se negativizaron, el laboratorio Iaca de Bahía Blanca (quienes me analizaron mi primer hisopado) decide volver a procesar mi muestra, con ese mismo material obtenido de mi primer hisopado (no me volví a hisopar). Y llamativamente, ahora, el resultado fue negativo. Sí, ese mismo hisopo del primer día que detectó coronavirus, ahora lo descartaba (rotundamente)", remarcó.

Tal como lo anticipó en la conferencia de prensa el intendente Guillermo Montenegro, Hernández Gauna dijo que desde la institución se aduce una "posible contaminación con otro caso que sí fue positivo el mismo día en el que se procesó" su muestra. "Le solicité por escrito una nota explicando de lo sucedido", confirmó, y señaló que todavía espera por la respuesta.

"Por este motivo me puse en contacto urgente con el Médico Infectólogo y con Región Sanitaria VIII, generando en ellos un gran desconcierto. Ambos llegaron a la conclusión que se descarta que haya tenido coronavirus, que nunca lo tuve, y que se da por concluido todo el protocolo iniciado oportunamente", enfatizó.

Hernández Gauna lamentó haber tenido que transitar "este desagradable momento" y agradeció "el gran acompañamiento que han tenido para conmigo tanto el jefe de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII y el Médico Infectólogo" así como sus colegas y compañeros de trabajo.

"Quiero rescatar además a mis pacientes que han demostrado una enorme preocupación por mí, a mis queridos amigos siempre presentes, como era de esperar y más. Y a mi hermosa familia que me acompañó incondicionalmente, distancia protocolar mediante", concluyó.

La carta completa

"Soy el Dr. Adrián Hernández Gauna de Mar del Plata, un “paciente” que nunca fui. ¿Qué significa esto? A continuación la explicación.

El día Lunes 11 del corriente mes, me realicé un hisopado para detectar coronavirus.

Esa muestra fue enviada a un laboratorio de Bahía Blanca (IACA)

El día Miércoles 13, a las 22 horas, se me informa el resultado POSITIVO para coronavirus. Inmediatamente me puse en contacto con Médico Infectólogo, quién me sugirió repetir un nuevo hisopado a primera hora del día siguiente, en el HIGA (Hospital Interzonal General de Agudos) y aislamiento estricto, activando el protocolo para casos de coronavirus.

La Unidad de Cardiología Clínica, otra institución en la que trabajo desde hace 11 años, decidió, con buen atino cerrar sus puertas para preservar la integridad de nuestros pacientes hasta que las autoridades sanitarias indiquen los pasos a seguir.

Inmediatamente se puso en contacto conmigo el jefe de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII, quién coincidió con Infectología que no había habido ningún paciente o compañero de trabajo con contacto estrecho y haber cerrado la Unidad de Cardiología Clínica no era necesario.Sugirieron reabrir la institución, continuando con las mismas medidas preventivas estrictas que se venían tomando desde el comienzo mismo de esta pandemia.Yo sí debía continuar con mi aislamiento estricto.

El día Viernes 15 se me informa el resultado del segundo hisopado realizado el día previo en el HIGA: NEGATIVO. Esto no cambió ninguna conducta ya que yo debía continuar con mi aislamiento estricto por 14 días, por haber tenido un resultado previo positivo, a pesar de estar siempre asintomático y con un segundo hisopado negativo, ya que así lo indica el protocolo.

El día de ayer, Lunes 18, a propósito de las dudas que se han generado los últimos días acerca de los casos positivos que en pocos días se negativizaron, el laboratorio IACA de Bahía Blanca (quienes me analizaron mi primer hisopado) decide volver a procesar mi muestra, con ese mismo material obtenido de mi primer hisopado (no me volví a hisopar).Llamativamente, ahora, el resultado fue NEGATIVO. Sí, ese mismo hisopo del primer día que detectó coronavirus, ahora lo descartaba (rotundamente) Del laboratorio aducenuna posible contaminación con otro caso que sí fue positivo el mismo día en el que se procesó mi muestra. Le solicité por escrito una nota explicando de lo sucedido (estoy a la espera de la misma)

Por éste motivo me puse en contacto urgente con el Médico Infectólogo y con Región Sanitaria VIII, generando en ellos un gran desconcierto. Ambos llegaron a la conclusión que SE DESCARTA QUE HAYA TENIDO CORONAVIRUS, que NUNCA LO TUVE y que se da por concluido todo el protocolo iniciado oportunamente.

Quiero rescatar, de todo este desagradable momento que me ha tocado vivir, el profesionalismoy el gran acompañamiento que han tenido para conmigo tanto el jefe de Epidemiología de la Región Sanitaria VII (un ser extraordinario), el Médico Infectólogo así como mis colegas y compañeros de trabajo que han demostrado, una vez más, porqué los sigo eligiendo desde hace tantos años en lo personal, laboral y como institución. Quiero rescatar además a mis pacientes que han demostrado una enorme preocupación por mí, a mis queridos amigos siempre presentes, como era de esperar y más. Y a mi hermosa familia que me acompañó incondicionalmente, distancia protocolar mediante.

Saludos de un paciente que no fue".