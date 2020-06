Murió Pau Donés, cantante de la banda Jarabe de Palo

El cantante del grupo de rock español Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años como consecuencia del cáncer.

Según consigna la agencia Télam, la triste noticia la dio su familia a través de las redes sociales, donde agradeció a los hospitales de Barcelona que lo atendieron por su "trabajo y dedicación durante este tiempo".

Cuando se creía que con "Adiós, pero hasta luego", el cantante se había despidido de la música de manera indefinida en enero del 2019, sorprendió en plena cuarentena con el anuncio de un nuevo disco, 'Tragos o escupes', cantando desde el balcón de su casa una de sus canciones.

Y hace solo unos días se publicó el videoclip de aquel single, 'Eso que tú me das', donde aparece visiblemente delgado y entona ésta canción sonriendo y bailando, a modo de despedida.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía", dice la emotiva letra.

El líder de Jarabe de Palo alcanzó la fama en el verano de 1997, cuando hizo bailar a casi toda España con 'La Flaca', una canción que surgió de un viaje del grupo a Cuba, y que dio nombre a su primer disco, con el que pronto dio el salto a Latinoamérica.

Apenas un año después del despegue, en 1998, la banda publicaba su segundo álbum, Depende, detrás del cual llegaron otros éxitos como de 'Vuelta y vuelta' o 'Bonito'.

Hace casi diez años llegaba el octavo disco y uno de sus discos más rockeros '¿Y ahora qué hacemos?', de los 16 en total que publicó el grupo español, cuatro de ellos recopilaciones.

La última vez que el grupo español tocó en Argentina fue en 2017 en el marco de su gira internacional luego del parate que había hecho en 2015 "por prescripción médica" tras haber sido operado de un cáncer de colon.

Precisamente presentó su trabajo '50 Palos', título del libro homónimo en el que el cantante de Jarabe de Palo reflexionaba sobre su enfermedad que en ese momento había superado, y que consideraba "crónica, pero no mortal".

"El cáncer es una enfermedad crónica como una diabetes o un reuma. Un ciego puede vivir con su ceguera y ser feliz, un sordo puede vivir con su sordera y ser feliz, como un cojo o un diabético, nosotros con cáncer también", dijo a la prensa cuando su dolencia reaparecía en forma de metástasis en el hígado.