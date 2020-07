Programa "Clubes en obra": "Es un apoyo del Estado inédito en la historia con las instituciones"

La semana pasada, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación comandado por Matías Lammens lanzó el ambicioso programa “Clubes en Obra”, que otorgará subsidios para mejorar la infraestructura de los clubes e instituciones deportivas de todo el país por un total de 500 millones de pesos.

En diálogo con 0223 Radio, el subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Licenciado Sergio Luis Palmas, profundizó en detalles sobre esta medida que colaborará inmensamente con los clubes que venían afectados desde 2015, y ahora aún más con la pandemia del coronavirus: "Es inédito en la historia del vínculo entre el Estado Nacional y los clubes de barrio que se haya destinado una cifra de esa magnitud para ayudarlos a que puedan realizar obras de construcción, mantenimiento, ampliación y demás, específicamente en clubes de barrio y entidades deportivas de todo el país", comenzó.

Para ayudar a los clubes, el funcionario contó cómo ha sido la planificación: "Hemos armado lo que denominamos un ´Plan RED´, que es el plan de recuperación de Entidades Deportivas, y desde ese objetivo se han lanzado distintas iniciativas: un programa de apoyo en la emergencia de los clubes, que fue un subsidio de 60 mil pesos, flexible en cuanto a su rendición y destino; se ha incluido a los clubes de barrio en la exención del corte de servicios, es decir, se ha impedido que por deudas de tarifa se les corten los servicios. Y así, otras medidas que han ido en este camino", indicó.

"Los clubes tenían rezagadas sus obras por tener que pagar las tarifas, el día al día. Y poder subsistir ha sido una proeza. Hoy el estado no solo los acompaña con distintas medidas, sino que los ayuda para que puedan mejorar su infraestructura deportiva. Y también ayudará a dinamizar la economía: está claro que 500 millones de pesos volcados a obras van a generar empleo y también es la apuesta del programa", analizó Palmas respecto a que indirectamente el programa "Clubes en obra" repercutirá en la economía.

"Los clubes vienen de cuatro años donde no eran prioridad para el Estado Nacional. Hoy sí lo son, en la cabeza del presidente Alberto Fernández, el ministro Matías Lammens, la voluntad está volcada a los más vulnerables, y en el mundo del deporte lo son los clubes de barrio, que tienen un rol preponderante", extendió el funcionario nacional respecto a la decisión política tomada.

Requisitos y flexibilidad para que los clubes accedan al programa

Si bien existe un lógico trámite burocrático que los clubes deberán completar para acceder al programa, la flexibilidad y la comprensión estatal permitirán que todos los clubes puedan anotarse. Tienen tiempo hasta el 17 de julio en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra.

Sergio Palmas ahondó en esto: "en la web van a encontrar los requisitos y las consultas, preguntas frecuentes, y la posibilidad de aplicar para este subsidio que hemos tratado de hacerlo lo más flexible posible, porque la realidad es que a muchos clubes se les dificulta estar al día con la documentación, sobre todo porque en los últimos años no hubo un ida y vuelta con el estado nacional. Tener el balance al día, autoridades vigentes, ha sido dificultoso para los clubes". A la vez, habrá un asesoramiento personalizado por si existen dudas en dichas entidades: "Si les falta algún tipo de documentación o algo no está como debería ser respecto a la carga de la solicitud, nosotros los acompañamos en ese proceso, empezamos un ida y vuelta con el club para que pueda completar la documentación y aplicar a este subsidio", manifestó.

El funcionario ejemplificó la flexibilidad que tendrá el programa "Clubes en Obra": "La Ley de clubes marca que para ser denominado club de barrio una entidad tiene que tener entre 50 y 2000 socios, y está bien, eso contempla un gran universo de clubes pero hay muchos que no tienen socios. O que solo son socios de la actividad deportiva, que no figuran en el registro como socios del club. Entonces, para este programa no contemplamos la cantidad de socios, es indistinto. Igual que la antigüedad de la personería jurídica, que es algo que la ley de clubes estipula como mínimo 3 años de antigüedad", puntualizó el subsecretario.

Por último, Sergio Palmas ante 0223 Radio sostuvo que de esta crisis por la pandemia, surge una gran oportunidad para las instituciones deportivas: "Nosotros en enero, febrero, marzo, nos encontrábamos proyectando el año, de reunión en reunión con los secretarios de deportes de las distintas provincias, pensando en cómo realizar los Juegos Evita seguramente en Mar del Plata. Y el panorama cambió completamente, las prioridades pasaron a ser otras y nos tuvimos que reconfigurar, es la obligación hacerlo, por eso también trabajamos en distintos programas como este que han surgido a partir de esta crisis", finalizó.