Vecinos del sur denuncian el “vaciamiento” de los Centros de Salud

A través de una particular protesta, este mediodía los vecinos de la zona sur de Mar del Plata reclamaron al Municipio por la quita de varios servicios de salud y denunciaron que la actual gestión a cargo de Viviana Bernabei, realiza un “vaciamiento” de los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de Serena y Chapadmalal.

En el reclamo, donde a través de una representación artística se visibilizó las carencias en la atención de las salitas, se pidió por la restitución de las horas extras a todos los profesionales de la salud, el refuerzo de los equipos de atención; la restitución de la guardia de 24 horas y la provisión de insumos e instrumental necesario para cubrir la demanda ante la pandemia y demás enfermedades, sin restricciones horarias.

En diálogo con 0223, María Inés Benítez, titular de la Sociedad de Fomento Playa Serena y referente de Comité Barrial de Emergencia (CBE) zona sur, explicó que el reclamo a las autoridades se fundamenta “en la quita de profesionales y el vaciamiento de salitas de Serena y de otros Caps de Mar del Plata”.

“El domingo no tuvimos guardia pediátrica y no tenemos emergencias a demanda, solo sale la ambulancia por código, con la dificultad que llegue debido al mal estado de las calles. Y los profesionales en situación de riesgo no fueron reemplazados. Mientras tanto los vecinos no tienen desde hace 111 días la línea 221 y no tenemos remises. Estamos aislados en salud”, sentenció Benítez.

En ese análisis, planteó que debido a la falta de profesionales, “siempre terminan derivándonos al Materno, que está a 17 kilómetros del barrio. Cambió la gestión, pero no las políticas en salud”, cuestionó la fomentista.