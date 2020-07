Barrera: “Mar del Plata está pasando una situación crítica y hay que hacerse cargo”

Tras la polémica que desató al asegurar que en Mar del Plata hay circulación comunitaria de coronavirus, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ratificó sus dichos, aclaró que sys expresiones no tienen “intenciones políticas” y aseguró sólo pretende “cuidar la salud de los gesellinos”.

El jefe comunal de la localidad vecina explicó que aconsejan a los vecinos no viajar a Mar del Plata porque atraviesa “una situación muy complicada”. “Me baso en que en estos siete días acumuló 191 casos y pasó a ser la primera ciudad del interior del país con circulación del virus”, argumentó este miércoles en declaraciones a 0223.

En ese sentido, aclaró que sus dichos no son "contra los marplatenses” y aseveró: “Acá hay que ser realista: Mar del Plata está pasando una situación y hay que reconocerlo y hacerse cargo”.

A pesar de que sus manifestaciones fueron rechazadas de plano por el gobierno de Guillemo Montenegro, Barrera dijo que no tuvo ningún tipo de contacto con las autoridades locales. “Acá no hay una competencia de pasar de fases ni una cuestión política. Hay que dejar las cuestiones personales de lado y cuidar la salud de la gente. Hay muchos que piensan lo mismo, pero yo me animé a decirlo, por ahí ese es el error”, deslizó.