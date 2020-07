Un mediocampista de primera para Alvarado

De a poco, sin apuros, pero a paso firme, Alvarado se empieza a rearmar para lo que viene de la Primera Nacional que, por los rumores que hay en los pasillos de AFA, serían las 9 fechas que restan de la temporada 2019/20. Este miércoles, el club oficializó la llegada de Julián Vitale, un volante central surgido de Independiente de Avellaneda, que también pasó por Unión de Santa Fe y San Martín de Tucumán.

Los nombres que siguen llegando al "torito" tienen una característica: salvo Pedro Fernández, el experimentado arquero, el resto son todos jóvenes con proyección, con paso en Primera División y con poca actividad en el último tiempo. Vitale, de 24 años hasta el martes (nació el 21 de julio de 1995 en Caseros, Buenos Aires), tendrá la difícil misión de hacer olvidar a dos de los puntos más altos que tuvo la primera experiencia en la máxima categoría del ascenso, Maximiliano González y Pablo Ledesma.

Pero le sobra nivel y, pese a su edad, tiene un recorrido que lo avala. Surgido de la cantera de Independiente, jugó 23 partidos en el "Rojo" entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Después de un buen arranque, con el arribo de Holan no tuvo oportunidades y se fue a préstamo a Unión de Santa Fe donde disputó siete encuentros. Volvió al club de origen y el nuevo destino fue San Martín de Tucumán, en su paso por Primera, tuvo 13 presentaciones y ahí lo tuvo a Gastón Coyette como entrenador. Su vuelta a Independiente estuvo complicada con cuestiones contractuales, no volvió a entrenar con el plantel profesional, entrenó en reserva y hasta con cuarta pero no volvió a jugar de manera oficial.

Ahora, logró destrabar su vínculo con la dirigencia del "Diablo" y se sumará al plantel marplatense, con un técnico que conoce y con la firme intención de dar nuevamente un salto en su carrera. Es el noveno profesional confirmado, que se suma a los arqueros Pedro Fernández y Esteban Ruiz Díaz; los defensores Juan Ramón Alsina, Tomás Mantia y Fernando Ponce, los mediocampistas Leandro Navarro e Iván Molinas; y el delantero Emiliano Bogado.