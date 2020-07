Solá sobre Venezuela: “Es falso interpretar que hubo un cambio en la posición"

El Canciller Felipe Solá se refirió a la polémica generada por la posición política del gobierno argentina respecto de los Derechos Humanos en Venezuela. En ese sentido, el jefe de las Relaciones Exteriores dijo en una entrevista con los corresponsales de Radio Nacional que “es falso interpretar que hubo un cambio en la posición argentina".

En ese marco, Solá aclaró que "hemos leído con detenimiento el último informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y la preocupación por los derechos humanos en Venezuela". "La crisis en Venezuela es política, económica y humanitaria. Y esa crisis se agravó por la pandemia. Nos hacemos eco de la preocupación, y a la vez quiero decir que somos el único país del continente que sostiene que las sanciones agravan la situación venezolana", agrego.

A su vez, el jefe de las Relaciones Exteriores señaló que "no podemos decir que está todo perfecto, porque hay un enorme sufrimiento del pueblo. El Pro dice que nos aplaude pero ellos nunca hablaron de los males del bloqueo como hablamos nosotros".

"La Argentina está en el Grupo de Lima, donde dice lo que piensa y vota lo que le parece correcto. La Argentina está en el TIAR pero no vota todas sus iniciativas. Cuando llegué a la Cancillería había una lista hecha por mi antecesor, Jorge Faurie, no sé si elaborado con el Google o con Wikipedia, con venezolanos que no podían ingresar al país", añadió y amplió: "Este gobierno está en contra de las sanciones personales. Venezuela debe tener conciencia de qué repercusiones tiene lo que hace, pero la situación se arregla entre venezolanos y no desde afuera”.

El gobierno argentino manifestó su preocupación por la violación de Derechos Humanos registrados en el reporte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, e instó al gobierno de Nicolás Maduro a seguir las recomendaciones de la ONU y garantizar un proceso electoral transparente.