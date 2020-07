Los equipos argentinos ya tienen cronograma para la Libertadores

La Conmebol ratificó que la Copa Libertadores se reanudará el próximo 15 de septiembre, después de la suspensión obligada por la pandemia de coronavirus, e informó a sus asociaciones miembro de las actualizaciones de horarios y fechas de los partidos.

El ente que regula el fútbol sudamericano lo anunció a través de su página oficial con el cronograma de cada uno de los encuentros en sus respectivos grupos. Más allá de la vuelta a la actividad el martes 15, tras el pedido efectuado por AFA la semana pasada, se le dio la posibilidad a los representantes argentinos de que cierren la jornada el jueves.

Lo que le queda a los argentinos

Boca Juniors

17/9 21.00 vs. Libertad (V)

24/9 21.00 vs. Independiente Medellín (V)

29/9 21.30 vs. Libertad (L)

22/10 21.30 vs. Caracas (L)

River Plate

17/09 19.00 vs. San Pablo (V)

22/9 21.30 vs. Binacional (V)

30/9 21.30 vs. San Pablo (L)

20/10 21.30 vs. Liga de Quito (L)

Racing Club

17/09 17.00 vs. Nacional (L)

23/09 17.30 vs. Alianza Lima (V)

30/09 19.15 Nacional (V)

21/10 19.15 vs. Estudiantes De Mérida (L)

Defensa y Justicia

17/9 19.00 vs. Delfín (L)

23/9 19.15 vs. Olimpia (L)

1/10 23.00 vs. Delfín (V)

20/10 19.15 vs. Santos (V)

Tigre

17/9 23.00 vs. Guaraní (V)

22/9 19.15 vs. Bolivar (L)

1/10 21.00 vs. Guaraní (L)

21/10 21.30 vs. Palmeiras (V)