Emiliano Martínez: "Esperé mucho tiempo para esto"

El marplatense Emiliano Martínez está atravesando el mejor momento de su carrera. Con 27 años y desde 2010 en Europa, está aprovechando con éxito la suplencia del lesionado arquero alemán Bern Leno, y con el Arsenal acaba de dejar en el camino al Manchester City de Guardiola y clasificar a la final de la FA Cup de Inglaterra. El 1° de agosto buscará el título ante el Chelsea de José Mourinho.

"Dibu" dialogó esta tarde con el programa Líbero del canal TyC Sports, y se refirió a la actualidad tan esperada luego de haber sido cedido a préstamo a seis clubes distintos desde su llegada a los "Gunners": "El tiempo pone todo en su lugar . Esperé mucho tiempo para esto. Llegar tan joven a Europa siempre te cuesta un poquito más. Siempre confié en que podía hacerlo por eso siempre insistí para quedarme acá y lucharla. No es por suerte, sino por el trabajo que vengo haciendo estos últimos 10 años", declaró el futbolista que comenzó su carrera en el baby de General Urquiza, y también pasó por Talleres y San Isidro.

El entrenador español Mikel Arteta le cambió la cara al Arsenal, que remontó en la Premier League tras el receso por la pandemia, se metió en puestos de clasificación a competiciones europeas y ahora es finalista de la FA Cup. Martínez valoró al conductor táctico de su equipo: "Es el número 1 (Arteta). Es el responsable. Él nos da una estructura, un plan de juego. El gol que le hicimos al City el otro día lo practicamos esa mañana en el entrenamiento. Salió como estaba planeado. Sabíamos que el centro al segundo palo les costaba defenderlo, así que salió exactamente como lo habíamos planeado", reconoció el arquero.

Emiliano Martínez se abraza al entrenador Mikel Arteta tras clasificar a la final de la FA Cup y vencer al poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

Por otra parte, con respecto a su formación en Independiente y la oportunidad de emigrar, contó una anécdota risueña: “Yo era muy fanático de Independiente, quería ser el `1´en ese momento. Jamás pensé irme a Europa tan joven, es la realidad. Pero hay un dicho que dice: `el tren solo pasa una vez´. Y después de pensarlo, decidí irme. En mi cabeza jamás se me cruzo ir al otro lado del charco".

Y agregó: "Yo pensé que desde el club me llamaban por la renovación de mi contrato. Cuando me citaron Comparada y Gustavo Goñi (representante), dije: `bueno voy a ganar un poquitito más, y era que me querían vender al Arsenal, una cosa de locos".

Emiliano Martínez aparece en la consideración de Lionel Scaloni para el seleccionado argentino. Ya fue citado para algunos amistosos de fecha Fifa. En las juveniles, jugó el Mundial Sub-17 en 2009 y el Mundial Sub-20 de 2011. En ese año, desde Mar del Plata -estaba de vacaciones- fue citado de urgencia al seleccionado mayor por "Checho" Batista para reemplazar al lesionado Oscar Ustari e ir al banco de suplentes ante Nigeria en el país africano.

El marplatense, que fue al colegio de la Sagrada Familia en el barrio puerto, vive hoy su mejor momento en Arsenal, lugar que se ganó con sacrificio y paciencia, rodando su carrera en seis clubes distintos Oxford United (2012), Sheffield Wednseday (2013-2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015-2016), Getafe (2017-2018) y Reading (2019).