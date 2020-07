Gastronómicos piden que cada local pueda elegir en qué horario funciona

En pleno debate de la comisión de reactivación acerca de cómo sepermitirá el funcionamiento de los restaurantes y cervecerías en Mar del Plata, tras la autorización del gobierno provincial a su apertura en la fase 4 de del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, los empresarios gastronómicos piden que se le permita a cada local elegir en qué horario funcionar porque entienden que las restricciones -como se plantearon en algún momento- impactarían de manera negativa.

En ese marco, 0223 Radio se comunicó con Hernán Szkrohal, uno de los empresarios referentes del sector, que en este contexto de disparada de casos de coronavirus, una virtual apertura de la gastronomía "no va a ser una medida de reactivación" tras estar casi 5 meses con los locales cerrados.

"Hoy el virus ha generado que bajara mucho el trabajo en los cafés y la gente ha tomado sus precauciones", señaló Szkrohal, que remarcó la intención de los gastronómicos de abrir "en un horario más extenso y que se reparta todo el sector de acuerdo en el formato de cada local", debido a que según el tipo de local, funcionan mejor de día o de noche.

"Se ha llegado a la paradoja que las cervecerías han pedido abrir de 16 a 20. Uno entiende que las autoridades municipales restringe los horarios hasta las 20, lo único que genera eso es muy pocas posibilidades de consumo. Es abrir para que no circule gente en tu local", razonó.

Por otra parte, el empresario evaluó que desde la apertura de las cafeterías, "hubo una primavera los primeros 10 días, la gente se acercó pero no llega a ser un consumo para una reactivación. Con el paso de los días, eso fue bajando. Creo que no por temor, sino precaución. La gente trata de hacer sus actividades presenciales y el esparcimiento lo hacen lo mínimo indispensable. Empezas a perder más que antes que estaba cerrado porque tus costos están al 100%. Por estos 30 días la reactivación no la vimos", analizó.

Ante esta coyuntura, Szkrohal explicó que los locales con estructuras más chicas, están más a favor de la reapertura pero las dudas se generan en aquellas grandes empresas donde deben asumir mayores costos fijos.

"Entendemos que el sector esta preparado para tener abierto: esa apertura no va a ser funcional para la reactivación pero si va a servir para poder convivir con nuestros clientes y perder un poco el temor al virus", dijo.

Por último, admitió que a pesar de celebrarse el Día del Amigo, las ventas no fueron las esperadas: "Fue un día de trabajo de normal a menor, un poco por el mal clima y otro porque en los días previos, nosotros hicimos una campaña donde se sugería no volcarse masivamente a los domicilios particulares o nuestros establecimientos. Fue un día común", concluyó.