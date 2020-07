Le vaciaron la cuenta y le sacaron un préstamo por 400 mil pesos

Llamado al teléfono fijo que anuncia un premio de 30 mil pesos y un Smart TV de 55 pulgadas más una dirección en internet donde chequear la “seriedad” del premio. Esos fueron los pasos previos que terminaron horas más tarde con la denuncia de un joven de 24 años al que le vaciaron la cuenta bancaria y le sacaron un crédito por 400 mil pesos.

Cinco horas pasaron desde que el damnificado –identificado como Franco- cambió las claves de su home banking, las pasó al supuesto encargado de la firma y se presentó en la comisaría undécima tras darse cuenta que había sido engañado. El damnificado entregó esos datos luego de que su padre le comunicara que lo habían llamado de teléfonos desde Buenos Aires y Córdoba porque ganó un premio, pero que no podía acceder por no tener una cuenta bancaria.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223 el joven se presentó en la sede del Banco Nación de Luro al 5800 donde realizó la operación en uno de los cajeros automáticos y pasó los datos al supuesto “encargado” que se comunicó en reiteradas oportunidades con él. “Cuando chequeamos en el celular un par de horas después vimos que faltaban los treinta mil pesos de la cuenta y nos enteramos que sacaron un préstamo por 400 mil pesos”, dijo la pareja del joven a este medio.

La joven relató que cuando les tomaron la denuncia en la comisaría les dijeron que un par de días antes habían registrado un hecho con la misma modalidad. “Tenemos una gran angustia porque uno se sacrifica todos los días para sobrevivir y que te hagan esto es terrible”, agregó.

Según comentó este lunes se hicieron presentes en la sede del banco, pero al no tener turno no los atendieron. “Recién tenemos turno para el 10 de agosto, por lo que mañana intentaremos que nos acompañe la policía para ver la manera de resolver lo del préstamo porque no tenemos manera de pagarlo”, concluyó.