Aislaron al obispo Mestre por el brote de Covid-19 en la parroquia Santa Rita

El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, fue aislado e hisopado luego de que se detectara un brote de coronavirus en la parroquia Santa Rita del barrio Bosque Grande. Once personas aguardan los resultados de laboratorio.

El máximo referente de la iglesia católica local confirmó a 0223 que debió ser aislado al igual que otros diez sacerdotes que estuvieron en contacto estrecho con el diácono Juan Pablo, infectado con coronavirus. "Nos hicimos el hisopado y esperamos el resultado para mañana", indicó.

El obispo de Mar del Plata aclaró que tanto él como el resto de los sacerdotes se encuentran asintomáticos y que cumple aislamiento en la Catedral. "Mientras no me dé positivo no va a haber dificultades", sostuvo.

Mestre, quien debió suspender su agenda, indicó que el origen del contagio del diácono surge a partir del voluntario de la parroquia que contrajo el virus, presuntamente, en un taller mecánico.

Este martes a la mañana, el Obispado de Mar del Plata confirmó que un diácono y un voluntario que se desempeñan en la parroquia Santa Rita, ubicada en Vértiz 9198, tienen coronavirus. Ante esta situación, además de aislar a los contactos estrechos, se dispuso que se suspendan todas las actividades religiosas y de caridad en toda la comunidad y cerrar la parroquia hasta que las autoridades certifiquen la eliminación de cualquier riesgo sanitario.