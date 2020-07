Bolivia: masiva movilización contra la postergación de las elecciones

Bolivia fue epicentro de masivas protestas opositoras contra la postergación de las elecciones presidenciales. Las marchas fueron especialmente numerosas en ciudades como El Alto y Cochabamba, bastiones del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera todas las encuestas y corre riesgo de ser inhabilitado por una supuesta violación de la ley electoral por parte de su candidato, Luis Arce Catacora.



Las protestas fueron convocadas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un nuevo aplazamiento de los comicios -del 6 de septiembre al 18 de octubre- para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los crecientes casos de Covid-19. La organización sindical dio 72 horas al TSE para que retome la fecha de los comicios.





El Alto, la segunda mayor ciudad del país con cerca de un millón de habitantes, fue escenario de una marcha con pancartas de la COB, de organizaciones de mineros llegadas de otras partes del país y de distintos colectivos, con un ataúd de cartón y un muñeco representando a la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

Cochabamba, otras de las principales ciudades del país con más de 600.000 habitantes, también fue escenario de una marcha con consignas como: "Si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno de facto", reportaron diversos medios locales.

Por su parte, Áñez calificó de canallesca la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) donde participaron organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que se realizó este martes en la ciudad de El Alto (La Paz). “Me parece irresponsable. No solamente irresponsable, sino canallesco porque no tienen que pensar solamente en la política en un momento tan sensible”, dijo la autoridad.

Áñez volvió este martes en la tarde a 'Palacio Quemado' para reasumir sus funciones de manera presencial. La mandataria se había aislado en la residencia presidencial de la sede de gobierno, luego de dar positivo por Covid-19, desde el pasado 9 de julio.

El TSE anunció la semana pasada que los comicios se retrasan a octubre para facilitar la votación con menor riesgo de contagios, pues a principios de septiembre la curva de positivos podría estar aún en aumento y con mayores medidas de bioseguridad contra el nuevo patógeno.