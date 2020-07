Un DT y un médico armaron protocolo para la vuelta del fútbol

El fútbol está llamado a ser uno de los últimos deportes en retomar la actividad, y es algo que preocupa no sólo a los clubes, sino a los entrenadores y muchas personas que viven en torno al desarrollo de la actividad. Además, se toma en cuenta también la larga espera de los jugadores y el desgaste que puede significar para los chicos de las categorías formativas. Por tal motivo, el director técnico Roque Rocha, junto al doctor Damián Torres, idearon un protocolo sanitario, para tener listo cuando desde AFA se dé el visto bueno para el reinicio de las prácticas.

El protocolo, claro en todos sus puntos, también se lo hizo llegar a autoridades municipales del ámbito deportivo y de salud, buscando aportar ideas y un consenso general para el momento que se permita la vuelta, en forma escalonada, de los entrenamientos de Primera División e Inferiores de la Liga Marplatense.

"Queremos que quede claro que esto es para el momento que se autorice la vuelta de los entrenamientos desde AFA, pasando por el Consejo Federal y la Liga Marplatense de Fútbol. Lo que buscamos es que haya un protocolo con sus medidas correspondiente, cosa que un día dicen el lunes pueden arrancar, ya tengamos más o menos claro cómo se va a hacer y no tener que empezar ahí a planificar", explicó Rocha.

EL PROTOCOLO

Consideraciones generales

*La reanudación de las actividades físicas y las competiciones deben adaptarse siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y nacionales.

*La reanudación debe realizarse de manera escalonada y comenzando en pequeños grupos, sin contacto, para luego pasar a otra fase con grupos mayores.

Autoevaluaciones

*Importante para evitar contagios - Evaluar

- Si hay fiebre, mayor de 37,5 grados.

- Tos seca.

- Falta de aire.

- Dolor de garganta.

- Malestar general.

Estos son síntomas de posible infección vírica, como el COVID-19. En caso de padecer algunos, se recomienda aislamiento y contactar al medico de cabecera.

Antes de comenzar las prácticas

El protocolo establece que al presentarse en la cancha o en la sede, todos los jugadores deberán inscribirse en el club para poder empezar los entrenamientos mediante el

siguiente proceso:

* Completar una ficha con datos personales, nombre y apellido, teléfono, e-mail, dirección, DNI y suministrar datos de un referido a contactar en caso que fuere necesario.

* Se le proveerá de el protocolo a cumplir durante su estadía en el predio, el cual sera visible en la sede, tanto a la entrada como en la mesa de atención.

* Aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en contacto con ninguna persona afectada por el COVID-19, que no presentan síntomas característicos (ej fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por el predio; de ser menor, tendrá que ser firmada por los padres.

En su casa, previo al entrenamiento

*Higiene personal

-Lavarse las manos con agua y jabón y colocarse alcohol en gel, el cual debe llevarse a mano.

-Deben ir vestidos para realizar el entrenamiento, llevar sus propias objetos personales, bebidas, toallas, etc. Las cuales no pueden ser compartidas.

-Deben dirigirse al entrenamiento sin escalas, evitando entrar en contacto con alguna persona en el trayecto. De ser necesario, respetar la distancia obligatoria de dos metros.

En el predio de entrenamiento

*Será obligatorio el uso de tapaboca al ingresar al predio/cancha, para todos los jugadores, cuerpo técnico y padres durante su estadía. Los padres deben esperar afuera o en sus vehículos.

*Sólo podrán quitárselo los jugadores dentro de la cancha, respetando durante el entrenamiento la distancia mínima y obligatoria de mas de 1,5 mts entre personas.

*En caso que el predio cuente con estacionamiento, se habilitará el ingreso al predio a través del mismo, buscando principalmente que los jugadores permanezcan en sus vehículos o combis (de ser habilitadas) hasta que se retiren los de las otras categorías anteriores y se desinfecte la zona y espacio utilizado.

*Cuando las dimensiones del complejo lo permitan, se dispondrá de una zona de espera delimitada donde las personas que ingresen a pie puedan esperar a que finalice el turno anterior.

*Se diferenciará el ingreso y la salida de personas, por caminos y/o puertas diferentes.

*No bajar con teléfonos celulares, lentes o auriculares. Solamente con lo necesario para el entrenamiento.

*Testeo de temperatura (Opcional)

*(Usar guantes de látex durante la practica.(Opcional)

*Cada jugador deberá llevar su propia botella de agua y/o bebida para hidratarse y no podrá compartirla.

*Los entrenamientos serán al aire libre, comenzando con grupos reducidos respetando las distancias.

*Debe evitarse el contacto físico (Darse la mano o abrazarse).

*No usar vestuarios ni duchas comunitarias, excepto para necesidades básicas.

*Al terminar la practica desechar los guantes, lavarse las manos con agua y jabón, y finalmente colocarse alcohol en gel.

*Evitar compartir botellas de agua y escupir.

*Toser o estornudar en el codo.

*Desinfección de las instalaciones durante y previo al entrenamiento.

Durante el entrenamiento

*Se usará SOLO el baño del establecimiento para el lavado de manos o necesidades básicas, proveyendo de jabón liquido, toallas descartables o secador de manos de aire. Las puertas de los baños permanecerán abiertas en su totalidad para evitar el contacto entre personas y por la ventilación del ambiente.

*Cuando se autorice usar los vestuarios el límite máximo de personas dentro de cada vestuario será respetando la distancia de 2 metros, uno del otro.

*Los vestuarios se higienizarán mientras se desarrollan los turnos de entrenamiento y durante los partidos. Se limpiará con agua y lavandina o solución diluida de alcohol. (Alcohol 70% – Agua 30%) en los picaportes y superficies de uso/contacto más frecuente.

*Al comienzo de cada jornada se realizará una limpieza profunda de los baños y vestuarios. Todas las superficies de contacto frecuente, como los inodoros, pisos, y paredes.

*El club no dispondrá de juegos de pecheras de entrenamiento para sus jugadores para evitar un posible contagio entre quienes concurran a diferentes turnos.Se vera la forma que cada uno tenga, se lleve y traiga su pechera.

*El club pondrá personal o profes para desinfectar vía pulverizador (maquina o manual) y se colocara en la entrada de la sede o entrada a vestuarios, desinfectante en piso( felpudo en caja) para la limpieza del calzado.

*Limpiar las pelotas antes, durante y después de los entrenamientos/partidos con alcohol en gel.

Después del entrenamiento

*Se dirigirá a su casa, evitando el contacto con otras personas.

*Al llegar, sacarse el calzado en la puerta, colocándolo sobre un trapo con lavandina.

*Lavarse las manos, colocarse alcohol en gel.

*Poner a lavar la ropa usada durante el entrenamiento.

*Ducharse inmediatamente luego de realizar todo lo anterior.