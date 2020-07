Círculo, en tiempos de Pandemia

El coronavirus azotó al mundo y el fútbol no fue la excepción. En este contexto, en base a trabajo, esfuerzo y compromisos claros, Círculo se encuentra bien parado, afrontando una situación compleja, pero asumiendo sus responsabilidades y llevando adelante de la mejor forma un momento muy difícil para todos. Como si fuera poco, las medidas restrictivas llegaron justo el día que se ponía en marcha la 43° Fiesta Provincial de la Papa, evento que estaba completamente organizado y que es tradicional y vital para el funcionamiento del club y su presupuesto anual.

Sin la posibilidad de reunir a la familia "Papera" en el "Guillermo Trama" o en la sede de Bolivar 146, el club no se detuvo. Por el contrario, continuaron trabajando en el Campo de Deportes, se realizó el resembrado del predio y las canchas esperan en su mejor estado la vuelta a las prácticas. Además, se podaron los árboles y se llevaron adelante trabajos de pintura.

En lo futbolístico, apenas se supo de la finalización del Federal A y que no se volvería a jugar hasta 2021, se acordó la salida del cuerpo técnico y resolver la situación de los futbolistas para cerrar la temporada y no comprometerse con cosas que no se iban a poder cumplir, volver a foja cero y pensar en el futuro, con tranquilidad y sin apuro. Como correspondía, se dialogó personalmente con cada uno de los profesionales para rescindir o mantener los vínculos con los contratos que siguen vigentes.

A nivel local, la situación fue distinta. Es fútbol amateur y la LMF directamente no comenzó, por eso se licenció al plantel y cuerpo técnico para que se puedan dedicar de lleno a sus ocupaciones laborales. De todas maneras, se sigue brindando la posibilidad de que entrenen bajo la supervisión del coordinador Lucas Baldino y el preparador físico Nicolás Giraudo.

En el fútbol infantil y el resto de las actividades, el agradecimiento del club es para los profes que se pusieron (más que nunca) la camiseta y cumplieron el rol de docentes, están cerca de los chicos para brindarles rutinas, para brindarles contención y ofrecerles un espacio de compartimento, de sociabilidad y de actividades deportivas o lúdicas para hacer más amena la cuarentena.

Por último, el trabajo social volvió a destacarse. Campañas de concientización de #QuedateEnCasa, la muestra permanente de los deportistas entrenando en su domicilio y el mensaje de que la única manera de salir adelante de todo esto era cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Además, el club realizó campañas solidarias para comedores de Otamendi y Mar del Plata, brindó bolsones de alimentos a quién lo necesitara en el pueblo y se puso a disposición para lo que pudiera brindar una mano.