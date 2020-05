El presidente Federico López analizó la actualidad del "Papero"

El club de Nicanor Otamendi no escapa a la coyuntura de los clubes del país, y el titular brindó una charla en la cuenta de Instagram donde contó el presente de la institución que cumplió el objetivo en el Federal A.

La suspensión de la Fiesta Provincial de la Papa, el cese de actividades en el Campo de Deportes y la sede social, una movida solidaria y de concientización, y todo el fútbol del club, desde inferiores hasta el Federal A, con la desvinculación del cuerpo técnico y la mayoría del plantel, fueron algunos de los temas que trató el presidente de Círculo Deportivo, Federico López, en un Instagram Live desde la página oficial del club.

FIESTA DE LA PAPA Y ACTIVIDADES

- "Sufrimos un duro golpe con la suspensión de la Fiesta Provincial de la Papa porque es muy importante para la institución y ya estaba todo organizado, pero debimos acatar la medida sanitaria que prohibía los eventos masivos. Como hemos informado, la idea es poder realizarla dentro de este mismo año, pero la realidad es que hoy es imposible decir una fecha tentativa porque estamos atados a cómo se vayan sucediendo las decisiones gubernamentales."

- "Las disciplinas debieron pararse, pero tuvimos un trabajo muy importante de los profesores haciendo hincapié no sólo en lo deportivo, sino también en lo social, en la contención de los chicos. Brindaron planes de entrenamientos en las primeras semanas y ahora hacen reuniones virtuales para estar al tanto y realizar diferentes estímulos. Tanto en el fútbol, donde mayor aglomeración de chicos tenemos, coordinados por Lucas Baldino, como en el patín con Sabrina D'Albis y Federico y Guillermo Scandroli en básquet y hockey, intentamos mantener el contacto con nuestros deportistas. Por este motivo, lanzamos un bono excepcional de $500 que es para ayudar a los profes del club."

- "La Primera Local, lamentablemente se frenó justo cuando empezaba el torneo, nosotros habíamos arrancado un nuevo proyecto con Mariano Padilla a la cabeza y había mucha expectativa. Al plantel se lo licenció y al cuerpo técnico lo mismo, para que pueda continuar con sus actividades, pero la idea es que cuando vuelva Padilla sea el técnico del club."

CONCIENTIZACIÓN SOCIAL

- "Desde el club fomentamos poder ayudar, estamos haciendo una movida solidaria para colaborar con el comedor Pucará de Mar del Plata y el merendero Luz de Alegría de Otamendi. Esta semana hemos llevado las cosas que donaron en el club y la idea es poder seguir haciéndolo, no sólo con estos dos lugares, sino con quiénes podamos en nuestro pueblo, porque más allá de lo deportivo, el club tiene una rol muy importante desde lo social y más en estos momentos tan difíciles".

- "Con los deportistas del club, a través de redes sociales, hicimos la campaña de concienciación #QuedateEnCasa, mostramos los entrenamientos individuales y buscamos que continúen en movimiento, que tengan la contención necesaria de los profesores en una situación que es nueva para todos y en la que ellos no pueden venir al club con lo que eso significa en Círculo, donde el sentido de pertenencia es muy grande."

FEDERAL A

- "Nadie tenía certeza de lo que iba a pasar, los chicos siguieron entrenando desde sus casas hasta que el lunes se decidió dar por concluido el torneo y nosotros empezamos a pensar en lo que viene y a tener charlas personales con jugadores y cuerpo técnico. Les explicamos la situación, el club no va a tener ingresos, no sabemos si vamos a seguir cobrando lo que corresponde a la televisión y estamos obligados a tomar decisiones. Hicimos un esfuerzo grande estos casi dos meses sin jugar para pagar los sueldos, obviamente con la ayuda de ellos que se portaron de la mejor manera, estuvieron muy predispuestos para dar una mano a la institución y eso se lo agradecemos. El caso del cuerpo técnico es igual, el martes nos reunimos para la desvinculación en este momento, tuvimos que decidir terminar el ciclo de Alexis Matteo, Ariel Carli y Juan Blaires, pero sin cerrar algo que quizá cuando arranquemos a trabajar en noviembre o diciembre pensando en el próximo Federal, los podamos tener en cuenta. Hasta fin de año el club no tiene ningún tipo de ingreso ni participación y tenemos que achicarnos un poco. El agradecimiento para ellos es eterno, vivimos casi cuatro años maravillosos, ganamos el torneo local, los federales, tuvimos experiencias bárbaras y se portaron siempre de la mejor manera, entendieron lo que era Círculo que es muy importante, se adaptaron al club, sintieron la camiseta que para nosotros es fundamental por cómo se vive acá."