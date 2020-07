Solo el 10% de los casos activos de coronavirus no tienen nexo

La secretaria de Salud Viviana Bernabei dio precisiones acerca de la situación sanitaria de Mar del Plata y marcó que solo el 10% de los 379 casos activos que hay en Mar del Plata no tienen nexo epidemiológico determinado y marcó que ese indicador pone a la ciudad "muy lejos" de ser considerado transmisión comunitaria. Además precisó que solo cuatro pacientes están conectados a respirador y el 15% permanece internado en centros de salud.

La funcionaria dijo que el municipio adoptará una nueva modalidad para dar información sobre los nexos epidemiológicos e informará una vez por semana la situación en ese sentido. "Para hacer una investigación del nexo lleva más de un día. Entonces queda la sensación de que se acumulan casos sin nexo y no es así. Este informe semanal será más certero y fidedigno", precisó la funcionaria.

Respecto a la polémica acerca de la transmisión comunitaria, Bernabei marcó que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires fija que un distrito tiene esa definición cuando acumula un 60% de sus casos activos sin nexo. "Nos manejamos con ese parámetro y estamos muy lejos de esa situación", indicó y marcó que el brote que se generó en julio en Mar del Plata fue "muy importante".

"Arrancamos el mes con poco más de 50 casos acumulados y lo cerramos con más de 700", indicó la secretaria de Salud en una conferencia de prensa en el Cema.En relación a la ocupación del sistema sanitaria, Bernabei detalló que solo cuatro pacientes están conectados a respiradores, por lo cual aún hay margen para dar respuesta a casos graves y el 15% están internados en centros de salud. "El 84% de los pacientes activos se encuentran aislados en sus casas o en hoteles", dijo la titular de la cartera sanitaria.

Por otro lado, Bernabei planteó que se están detectando muchos casos de contactos estrechos que se contagian en sus hogares. "Muchísimos contactos estrechos se confirman en casos positivos, porque el aislamiento domiciliario no se hace con todos los protocolos necesarios", advirtió.Por su parte, Juan Di Mateo, titular del Same, señaló que a partir de los brotes las consultas al Same crecieron fuertemente y llegaron a un pico de 1.200 llamados por día. Luego hubo una caída a 500 y actualmente hay un promedio de 800 llamados diarios. "La gente muestra preocupación. Trata de informarse y ser orientado para ver cómo actúa", dijo.

"Estamos en una fase 4 negociada"

En relación a los permisos que se otorgaron para la apertura de distintas actividades que no están contempladas en la fase 4 y la decisión de no permitir la apertura de gimnasios y natatorios que la comisión especial de reactivación económica adoptó el jueves a partir de la sugerencia de las autoridades sanitarias, Viviana Bernabei descartó una polémica y dijo que lo que se planteó fue esperar 72 horas para tener un panorama epidemiológico más certero.

"La decisión fue postergar hasta el lunes la decisión para ver cómo terminábamos la semana. Más allá de que sí nos parece crítica la situación de los gimnasios y la economía en general, que tuvo una caída abrupta, esperar 72 horas para tener un escenario epidemiológico no nos parece una situación que genere demasiada polémica", dijo la secretaria de Salud.

En esa línea, marcó que Mar del Plata está en una "fase 4 negociada" con varias actividades habilitadas que no están permitidas para esa fase. "Tendríamos que ser muy cautos a la hora de pedir aperturas, aperturas y aperturas, en relación a la fase en la que se encuentra la ciudad. Mar del Plata tiene más aperturas de las que permite la provincia", cerró.