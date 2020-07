La Academia Dillet volvió al ruedo y se agotaron los turnos

Luego de más de 100 días sin actividad por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y tras el permiso precario que otorgó la Municipalidad de General Pueyrredón al inicio de algunos deportes individuales entre ellos el tenis, la Academia Alejandro Dillet retomó su actividad con un importante número de participantes.

El comienzo de la actividad se desarrolla bajo un estricto cumplimiento del protocolo de inicio de la Asociación Argentina de Tenis que incluye en esta primera etapa sólo el dictado de clases individuales o hasta de dos personas por turno.

Además se tienen en cuenta otros aspectos como la prohibición del uso del transporte público para concurrir a las clases, el distanciamiento entre el o los alumnos y el profesor en las clases, reservas de turnos por medios on line, no uso de vestuarios y buffet, los alumnos ya deben llegar vestidos con ropa de juego y a la hora establecida y no pueden quedarse en el club después de la clase y concurrir con un kit de alcohol en gel, tapaboca y toalla personal.

El sábado se retomaron las clases y durante el fin de semana se agotaron los turnos de clases dada las ganas acumuladas en todo este tiempo de los alumnos de la Academia por volver a las clases.

El director de la Academia Alejandro Dillet expresó que “estamos muy contentos después de tanto tiempo haber podido retornar a la actividad y somos muy estrictos en el cumplimiento del protocolo ya que queremos que todo salga bien, darle toda la seguridad a los asistentes a las clases y que esta prueba piloto sea positiva y se pueda ir avanzando hacia adelante”.



“Estamos convencidos que haciendo las cosas bien el tenis es un deporte que al no tener contacto y desarrollarse al aire libre las probabilidades de contagio son prácticamente nulas. Además el protocolo es muy seguro ya que siguiendo sus indicaciones ya se está jugando desde hace tiempo en más de 20 provincias del país”.

Las clases individuales y hasta de dos personas en esta primera etapa ya las estamos dando en el club Nación (Tres Arroyos y Falucho) y en Club del Bosque (Don Arturo y Las Acacias, Bosque Peralta Ramos) y a partir del martes o miércoles de esta semana también en las canchas del Emder (Juan B Justo y Salta).

Las clases se dictan todos los días en todos los horarios hasta las 18 hs y para consultas y reservas de turnos se puede llamar al tel 2235251632.