Intentaron robar en una escuela que realiza colectas solidarias de alimentos por la crisis de la pandemia

La Secundaria Nº15 de Mar del Plata, que desde el inicio de la pandemia se propuso realizar colectas solidarias de alimentos para entregarlas a familias vulnerables de la ciudad, fue blanco de la delincuencia y sufrió algunos destrozos.

En declaraciones a 0223 Radio, Mario Tarres, delegado de la escuela, confirmó que delincuentes violentaron la reja de para tratar de acceder a las instalaciones de la institución que se encuentra ubicada sobre la calle Mansilla y Roldán.

"Por suerte no se pudieron llevar nada pero la directora tuvo que venir de noche porque rompieron todo y entonces se tuvo que esperar a que venga la policía, y todos los problemas que implican esta situación", lamentó el representante de la comunidad educativa.

Tarres estimó que debe ser el hecho delictivo "número 25 o 26" que sufre la escuela en los últimos años. "Hace 12 años que estoy trabajando en esta escuela y nos llegaron a robar bombas de agua y hasta computadoras", recordó, y cuestionó: "En la zona no hay cámaras, no hay presencia policial ni absolutamente nada".

Pese al mal momento vivido, el representante de la Secundaria Nº15 resaltó la "increíble solidaridad" de la comunidad de la zona norte en estos meses para donar alimentos. "Para evitar el amontonamiento de personas, acá armamos viandas y las entregamos para que después las familias la puedan abrir en sus casas", aclaró, en el marco de las medidas de prevención que se disponen por la pandemia del coronavirus.

La escuela también llevó adelante este miércoles una olla popular para visibilizar la necesidad de un Servicio Alimentario Escolar (SAE), el cual se solicita a las autoridades educativas "desde hace dos o tres años". "Hay un pliego de reivindicaciones hecho. Queremos menos palabras y más hechos", señaló.

"Acá no tenemos calefacción, nos faltan auxiliares, no hay análisis bacteriológico del agua, hay goteras... no sé que mas falta. El kit de limpieza ni siquiera quiero decir lo que es. El protocolo para la vuelta a clases del Gobierno estará pensado para Finlandia porque acá no vemos que estén dadas las condiciones de ninguna manera para trabajar y estudiar. Es un peligro", reconoció.