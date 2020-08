Diputados también piden que se esclarezca la desaparición de Facundo Castro

La Cámara de Diputados aprobó en la noche de este viernes una declaración en la que expresó su "preocupación" por Facundo Astudillo Castro y pidió que se investigue y se establezcan las "responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada" de personas.



A más de tres meses de la desaparición del joven, el proyecto de declaración fue sancionado en el último tramo de la sesión en la que se sancionaron los proyectos de ampliación de la moratoria y reforma de la ley de quiebras y concursos.

La diputada radical Karina Banfi presentó una iniciativa para pedir la investigación de la desaparición de Facundo Castro y que exponga la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

"Para nosotros es muy importante el derecho a saber que tenemos todos sobre qué pasa cuando una persona desaparece en la Argentina y como actúan todos los actores implicados en la investigación y la búsqueda", dijo la legisladora.

La presidenta de la comisión de Seguridad, Paula Penacca, dijo que no ve ningún problema en coordinar que acudan a la cámara para exponer sobre el caso Frederic y Pietragalla. "No nos escondemos, no convalidamos la desaparición forzada de personas, la violencia institucional ni matar por la espalda", subrayó.



El proyecto aprobado expresa una "sentida preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez hace tres meses en un retén policial de control de Mayor de Buratovich, provincia de Buenos Aires".



También expresa la solidaridad con la familia de Facundo Astudillo Castro y manifiesta que acompaña "el reclamo que se investigue y se establezcan las responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada".