"En el 99% de los casos los infectados reconocen que incumplieron las medidas de prevención"

Mar del Plata ya suma 1.209 positivos de coronavirus desde que arrancó la pandemia. La situación epidemiológica sufrió un giro a principios de julio, cuando se desató un brote que los profesionales no pudieron contener y a la fecha el 10% de los casos no tienen un nexo establecido. Por eso, los profesionales insisten en respetar las principales medidas de protección para poder contener los contagios.

Juan Di Matteo, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), aseguró que en el 99% de los casos positivos las personas admiten haber violado las medias de prevención. "Depende mucho de la franqueza de las personas. Muchas veces al tercer o cuarto llamado reconocen que no usaron tapabocas, compartieron un mate o una bebida de la misma botella", señaló.

En este sentido, el titular del Same en Mar del Plata indicó que al estar prohibidas las reuniones familiares y con amigos, "muchos saben que infringieron una ley y no lo blanquean". "Si la persona no es sincera, realmente se complica", lamentó en declaraciones a 0223 Radio.

Ante esta situación, Di Matteo ponderó el trabajo de los investigadores y manifestó que "cuando los epidemiólogos preguntan es con el objetivo de tratar de cortar el brote y la cadena de contagios". "Si hay una característica que tiene este virus es la rápida propagación", enfatizó.

Di Matteo confió que el personal del sistema sanitario en Mar del Plata trabaja por estos días "de forma muy intensa" para tratar de aislar a los casos positivos como también a los contactos estrechos. Por eso, llamó a la población a "reforzar las medidas de prevención" para intentar frenar la escalada de contagios. "Por más que no tengamos síntomas, si nos juntamos y hacemos las cosas que no tenemos que hacer podemos poner en riesgo a otras personas", razonó.

Estadísticas del Covid-19 en Mar del Plata

Del total de infecciones, el 10% aún no tiene un nexo epidemiológico claro, según consignó Di Matteo. El titular del Same precisó que el 55% de las camas están ocupadas por pacientes que sufren otras patologías.

Además, de los 504 casos acitvos, el 15% cursa la enfermedad en internación, de los cuales solo siete requieren de asistencia mecánica respiratoria. En tanto, el resto permanece en aislamiento domiciliario.