Brasil superó los 100.000 muertos

Brasil sumó en las últimas 24 horas 572 muertos por la pandemia de coronavirus, con lo que ya totaliza 101.049 fallecidos, y el número de casos confirmados superó los tres millones, informó este domingo el Gobierno.



De acuerdo al boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada se reportaron 23.010 nuevos casos, con lo que el número de infectados con Covid-19 ascendió a los 3.035.422, reportó la agencia EFE.



Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, que supera las 160.000 muertes y los 5 millones de infectados, con una población de 330 millones de habitantes. Tanto las muertes como el número de casos registrados en las últimas 24 horas están por debajo de los promedios de las más recientes jornadas en el país.



El Ministerio de Salud explicó que 2,1 millones de personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que 815.913 se encuentran bajo observación, y otros 3.566 casos están aún en investigación.





Los estados que registran los mayores índices de contagios en estos momentos son Río Grande do Sul, Santa Catarina -ambos limitan con Argentina-, Mato Grosso do Sul y Minas Gerais. Otras once regiones de Brasil muestran índices de estabilidad en el número de contagios y muertes, mientras que en las doce restantes el virus comienza a dar tregua.



El presidente Jair Bolsonaro se pronunció este domingo sobre las más de 100.000 muertes que ha dejado la pandemia del coronavirus en Brasil, y dijo: "De manera cobarde e irrespetuosa a los 100 mil brasileños muertos, esta TV celebró ayer esa fecha como una verdadera final del Mundial, culpando al Presidente de la República de todas las muertes".



"Muchos gestores y profesionales de la salud hicieron todo por la vida de los demás, a diferencia de esa gran cadena de televisión que sólo sembró el pánico en la población y la discordia entre los poderes", agregó, haciendo alusión, al parecer, a la red de televisión Globo.