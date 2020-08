Sergio Palmas, subsecretario de Deportes: "Trabajamos para dar respuestas en la post pandemia"

Fueron de los primeros en cerrar y serán los últimos en recuperar la actividad normal. No son pocas las voces que se han levantado desde las instituciones para expresar su preocupación por la crisis social y económica que viven y esta Pandemia ha hecho estragos. Por tal motivo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que encabeza Matías Lammens, ha lanzado a través de la secretaría de Deportes, varios programas para dar una mano y colaborar en el presente y el futuro de los clubes de todo el país. En diálogo con 0223, el subsecretario del área, Sergio Palmas, explicó de qué se trata, cómo se lleva adelante y qué otras medidas analizan.

"Clubes en Obra surgió a partir de la voluntad del presidente (Alberto Fernández) y el ministro (Matías Lammens) para poder dar respuesta a varios de los problemas que se presentan a raiz de la crisis que venimos atravesando, no sólo ahora, sino en lo que viene, en lo que dejará la post pandemia que será muy duro en lo social y económico. Por eso, haber logrado a través del estado que los clubes pasen a tener un rol preponderante, ayudándolos para que puedan realizar obras de infraestructura con estos 500 millones de pesos que destina el programa, que van a ser obras de aproximadamente 500 mil pesos cada una, nos permite colaborar a que los clubes se doten de materiales e infraestructura, algo que viene muy postergado porque tuvieron que destinar sus escasos recursos a pago de tarifas y cuestiones diarias para intentar subsistir. Incluso muchos se han tenido que reconvertir o hasta han cerrado sus puertas", aclaró Palmas". Además, recalcó que "no sólo los ayudamos a ellos, sino que también genera puestos de trabajo, porque la capitalidad que tienen los clubes de todo el país, van a servir para motorizar la economía, porque a través de estas obras se necesitaran 3, 4, 5 puestos de trabajo".

A la hora de dar mayores precisiones, resaltó que "es un programa inédito, con una inversión del estado nacional histórica para con los clubes de barrio y que se enmarca dentro del plan red que hemos diseñado, de recuperación de entidades deportivas en las que se han lanzado también otras medidas para ayudar a las instituciones, como el de emergencia para los clubes que se les dio 60 mil pesos para que lo destinen al fin necesario, fueron incluidos en el ATP, muchos profesores y entrenadores han cobrado por ahí, se incluyeron también en la exención del corte de los servicios, por lo que aunque acumulen deuda no le puedan cortar el servicio. Son varias las medidas en ese sentido para ayudarlos a pasar este momento. También con los servicios estamos trabajando para implementar la tarifa social"

Respecto a la gran cantidad de informalidad que hay en los clubes, reconoció que "muchísimos clubes no han podido participar de los programas como ATP o IFE porque hay una situación de irregularidad y en ese sentido, nosotros lanzamos el plan de emergencias para clubes". Por otra parte, más allá de que haya surgido como una idea para clubes de barrio, destacó que "en Clubes en Obra también participan clubes federados, terminó siendo más amplio, porque la ley de clubes de barrio prevee que tienen que tener entre 50 y 2000 socios, por lo que muchas instituciones se encuentran en ese rango y por esta ocasión puntual no lo hemos tenido en cuenta. En este caso, también sacamos la antigüedad de la personería jurídica, que para la ley debería tener 3 años de antigüedad, pero era otra dificultad por la crisis que ha sufrido el país, muchos dejaron caer la personería, tramitaron una nueva, aunque tengan muchos años trabajando para la comunidad. Entonces, la tienen que tener, pero no tomamos en cuenta la antigüedad para poder incluirlos en el programa", señaló.

Por último, Sergio Palmas aseguró que "el trabajo es absolutamente en conjunto con las provincias y los municipios, porque la voluntad es llegar a los más vulnerables, a los que más lo necesitan y nos apoyamos en cada una de las jurisdicciones locales para poder llegar a ellos".