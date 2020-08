Cierran kioscos y se profundiza la caída en las ventas en Mar del Plata

Otros de los sectores directamente golpeados por la pandemia del coronavirus es el de los kioscos, que se vieron obligados a cerrar sus puertas en Mar del Plata ante la sostenida caída en las ventas que se profundizó desde marzo.

Ante el difícil presente que se acusa, desde la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata hay expectativas muy mesuradas sobre la habilitación que determinó el intendente Guillermo Montenegro para extender el horario de trabajo hasta las 22 y no hasta las 19, como regía hasta la semana pasada.

"El problema es que el flujo de gente baja considerablemente y estamos evaluando si vamos a acompañar todo el horario que nos permiten porque también hay que tener en cuenta otros aspectos como la inseguridad", reconoció Martín Mazzarini, secretario de la entidad.

En declaraciones a 0223 Radio, el referente del sector reconoció que el hecho de que "haya poca gente en la calle no resulta beneficioso como para adecuar las estructuras internas del personal y demás". "Nuestra actividad depende del flujo de gente y si esa gente no transita, no circula. Eso nos genera un interrogante", afirmó.

A su vez, Mazzarini reveló que hubo kioscos que tuvieron que cerrar por la pandemia al no poder afrontar los costos de mantenimiento. "Hemos visto locales cerrados de colegas que no han podido seguir aguantando esta situación. Han tomado la decisión de cerrar y no seguir esperando", planteó, pese a que confirmó que se recibió la ayuda a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"Venimos con las ventas muy pero muy bajas desde que empezó todo esto y no han repuntado. Estamos en un piso y venimos sufriendo la baja del consumo como el resto de los comercios", remarcó el secretario de la cámara, y agregó: "Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, con todos los cuidados y esperando que la ciudad vuelva un poco a su ritmo normal".

A ello sumó la problemática de la inflación: según lo que aseguró el entrevistado, de manera "constante" las distribuidoras acercan nuevas listas de precios con "pequeños aumentos" en distintos productos. "Cada 15 o 20 días tenemos listas con incrementos de precios y eso va mermando nuestra rentabilidad", advirtió.