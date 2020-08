Círculo espera paciente para definir su futuro

No tiene ningún apuro, entonces para qué apurarse. Con pasos firmes, con análisis detallados para lo que viene, en medio de una Pandemia que lo ha complicado no sólo en lo deportivo sino también con la suspensión, justo el día de la inauguración (14 de marzo) de la Fiesta Provincial de la Papa, Círculo Deportivo proyecta el futuro, una nueva participación en el Torneo Federal A y aguarda las decisiones de las asociaciones y la Municipalidad de General Alvarado para el retorno de la actividad del resto del fútbol y las otras actividades.

El jueves pasado, el presidente Federico López participó de la reunión virtual informativa junto al resto de los presidentes de los 32 clubes que integran la Liga Marplatense y que escucharon las directivas y consejos de Gustavo Blanco, exsecretario de salud de General Pueyrredon, que aconsejó "no volver a los entrenamientos aún". Respetuosos de lo que indican las autoridades sanitarias y la casa madre del fútbol local, el predio "Guillermo Trama" continuará con algunos arreglos y la sede social tendrá el movimiento del Gimnasio "La Roca", más lo que ofrecen como delivery desde el buffet del club y el restaurante "La Estancia del Papero".

De cara al Federal A y luego de que AFA anunciara el permiso para el regreso a las prácticas el 7 de septiembre, la decisión por el momento no comenzar. Cabe recordar que Alexis Matteo dejó de ser el entrenador y la dirigencia trabaja con tranquilidad en la búsqueda del sucesor, teniendo en cuenta que el equipo no tendrá acción hasta 2021. Según el reglamento, los ascensos se definirán con un hexagonal para el que Círculo no estaría clasificado, y la otra posibilidad sería con un reducido al que tampoco ingresaría. Por lo tanto, apunta a la próxima temporada y no tiene ningún apuro.