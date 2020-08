Acusan a un hombre de abusar de dos nenas y exigen su inmediata detención

Familiares y allegados de dos nenas se movilizaron hasta el palacio de Tribunales en la mañana de este martes para exigir respuestas de la Justicia después de una serie de denuncias por abuso sexual.

Las presentaciones judiciales están dirigidas hacia un hombre, al sostener que hace un tiempo habría abusado de una menor de 4 años que confesó a su familia el hecho en los últimos días.

"Mi nena me lo contó con lujo de detalles. No me supo decir cuándo fue pero me dijo que pasó hace mucho. Y después de que hablara ella, otra nena más que había pasado por lo mismo también habló", dijo Mara Ponce, la madre de la presunta víctima.

La denunciante cuestionó la intervención de las autoridades después de que se iniciaran acciones en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad. "No nos dijeron nada y ni siquiera nos dieron apoyo psicológico", señaló, en declaraciones a 0223.

La mujer, además, aseguró que el hombre tiene otras denuncias por violencia de género. "Queremos Justicia por estas nenas para que ningún otro chico tenga que pasar por esta situación", reclamó.

La mamá aseguró que el presunto abusador "sigue con su vida normal" por estos días mientras ella tiene que hacerse cargo de enviar a la hija a un psicológico por los "traumas" derivados del ataque sexual.

Por esta denuncia, la familia ya protagonizó un enfrentamiento días atrás en el barrio Bernardo Rivadavia, en inmediaciones de la avenida Jara y Gascón. Allí el papá de la persona denunciada atacó a los tiros a los manifestantes que lanzaban las acusaciones en su contra.

"El papá de esta persona llegó en un Ford Ka y nos empezó a disparar; a una amiga le dijo que la iba a matar y le apuntó pero no salió la bala. No sé qué están esperando que pase", manifestó Ponce.