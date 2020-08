Covid-19 en Pinamar: crecen los casos y el intendente Yeza fue hisopado

En el marco de un crecimiento de casos de coronavirus en Pinamar en las últimas dos semanas, donde los casos activos han llegado a ser 24, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, informó que comenzó a sentir síntomas compatibles con la nueva enfermedad y procedió a realizarse un hisopado.

La novedad la dio a conocer el propio jefe comunal luego del parte sanitiario sobre la pandemia dado a conocer por la comuna pinamarense este sábado a última hora de la noche.

"Aprovecho y les cuento que el miércoles me autoaislé porque tenía unos primeros signos gripales, ya el jueves con síntomas de covid19 y luego de 72 horas me hice el hisopado. Tengo todos los síntomas, todos leves, pero todos al fin. Hoy me dan el resultado" expresó Yeza por su cuenta de la red social Twitter este domingo en la mañana.

En Pinamar fueron nueve los resultados positivos de coronavirus confirmados en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos activos en el distrito es de 24, una cifra que creció particularmente rápido desde el último martes, cuando hubo cinco casos.

Durante los días previos, los casos en Pinamar se contabilizaban de a uno por jornada pero desde el citado 28 de julio reciente el número de infectados creció con mayor rapidez.

La situación del alza de la pandemia en el distrito llevó a Yeza a decretar, el viernes 31 pasado, el retorno del distrito a la fase 4 de contención de la pandemia.