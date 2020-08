Prevén una "movida de precios" en los cortes de carnes de cerdo

Representantes marplatenses de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (Aproporba) anticiparon sobre posibles aumentos en los cortes de carne de cerdo en el corto plazo tras acusar un "fuerte" incremento en los insumos que repercuten en los costos de producción.

"Hoy estamos sufriendo un fuerte aumento en los insumos y eso va en perjuicio del costo de producción así que en algún momento el mercado se tendrá que acomodar", analizó en una primera instancia Alejandro Lamacchia, titular de la entidad.

El referente del sector consideró que la rentabilidad dentro de la industria es "limitada" y está atada a la "eficiencia de cada uno de los productores". "Algunos trabajan bien pero otros están sobre el límite", aseguró el empresario marplatense, en declaraciones a 0223 Radio.

Lamacchia entendió que el aumento en los costos de producción se traducirá en una "una movida de precios tarde o temprano". "Actualmente el consumo de la carnce de cerdo viene en aumento porque la gente se está volcando mucho por un tema económico", afirmó.

En este marco, el responsable de Aproporba se mostró expectante de las inversiones millonarias que proyecta China para Argentina después de ver fuertemente afectada su producción la por la irrupción de la peste porcina africana. "Ellos van a tardar en recuperarse unos diez años hasta que encuentren una vacuna efectiva así que van a tener que buscar otros nichos de producción para seguir alimentando a su gente", explicó.

Si bien reconoció que esta posibilidad directa de comercialización con el gigante asiático representaría un "trabajo enorme" para el país, Lamacchia insistió en la importancia de ver "la letra chica" de los eventuales acuerdos que se definan con el Gobierno de Alberto Fernández.

"Esto va a mover el interior del país de una manera increíble y seria un verdadero salvavidas después de la pandemia pero todo depende de lo que diga la letra chica. Si no hacemos un contrato serio, no va a ser una buena inversión y las consecuencias van a ser muy malas. Esperemos que el interés general primer por el interés particular", planteó.

Lamacchia instó a que se pueda conformar una mesa de asesores con representación del Estado, de los productores y los ambientalistas para que se esclarezca cualquier tipo de información sobre China. "Todo lo que sabemos hasta ahora son trascendidos y esperemos que si se hace algo, que se haga bien. Estamos hablando de inversión de cinco mil millones de dólares. Es una oportunidad para aprovechar", concluyó.