Insólito: les entraron a robar dos veces con tan solo tres horas de diferencia

Impotencia e indignación. Pero, ante todo, eso: profunda indignación. Esa es la sensación que invadió este sábado a la madrugada a los propietarios del local de venta de artículos de tecnología Tecnoshop, que sufrió dos robos con tan solo tres horas de diferencia.

Romina, responsable del comercio ubicado sobre la Avenida Tejedor al 290, aseguró que, pese a haberse dirigido a la comisaría séptima por el primer hecho, se produjo otro robo más porque "la policía nunca vino".

"Nosotros cerramos todo con las rejas y los vidrios rotos, como pudimos, pero a la hora volvieron a robar porque nadie se acercó como nos habían dicho", afirmó la mujer, quien dijo que los delincuentes se robaron monitores, computadoras, celulares y otros artículos.

En declaraciones a 0223, la comerciante lamentó la falta de recursos de la policía para poder responder a sus denuncias. "Vino la policía del Comando cuando no les corresponde. Tuvieron que poner plata de su bolsillo porque ni siquiera tienen nafta", reveló.

"Estamos súper regalados. No hay móviles, no hay nadie. Es increíble lo que está pasando hoy. La policía no puede hacer nada", advirtió Romina, quien aseguró que ambos asaltos quedaron registrados en las cámaras de seguridad que están instaladas en el interior del local.

Desde 2018 que Tecnoshop es blanco de la delincuencia y por eso la mujer se mostró cansada por los constantes robos y exigió una mayor custodia para evitar las pérdidas. "Con mi marido estuvimos horas y horas esperando a la policía en la puerta del local. A nosotros mismos nos podrían haber robado", reconoció.