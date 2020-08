Vanesa Muñoz, la doctora que ve lo que nadie puede ver

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Me llamo Vanesa Muñoz, tengo 46 años, estoy casada con Pablo Voet y tenemos dos hermosas e intensas hijas, Valentina de 15 años y Julieta de 10. Nací en Necochea y cuando terminé el secundario me vine a estudiar Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unmdp, me recibí y trabajé en laboratorios fuera del sistema científico. A los 35 años, ya grande, me presenté por primera vez a una beca de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) para hacer el doctorado en la Facultad de Ingeniería, luego obtuve una beca de Formación Superior de la Unmdp y me recibí como doctora en Ciencia de Materiales. Después con beca de temas estratégicos del Conicet hice un posdoctorado, y finalmente ingresé a trabajar en el Conicet como Profesional Adjunta en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP).

¿Qué hacés?

-Concretamente, les muestro a los investigadores lo que sus ojos no pueden ver en el mundo micro y nano en los que trabajan.

Soy responsable del Laboratorio de Microscopia Electrónica del Intema, opero el Microscopio Electrónico de Transmisión, que es el único microscopio de la ciudad en el que se pueden obtener imágenes de cualquier muestra que tenga como máximo 3 milímetros de diámetro y 200 micrones de espesor. Se pueden ver partículas de 2 nm, ampliando su imagen 1.500.000 veces, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para la nanotecnología.

Además, soy docente de la Facultad de Ingeniería, y dicto clases de Microcopia para caracterización de materiales en el Doctorado en ciencias de materiales. También formo parte del grupo multidisciplinario DivulgaIntema, comunicando a la sociedad las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en el Intema.

¿Por qué lo hacés?

-Durante muchos años trabajé en diferentes temas, desde pureza genética, cerámicos refractarios, hasta textiles funcionales y siempre estaba la microscopía ahí, colaborando con mi trabajo y abriéndome los ojos. Eso llevó a que la microscopia sea mi pasión. Me permite ver un mundo inimaginable cada vez que un/a investigador/a o un/a becario/a trae sus muestras al laboratorio, nunca dejo de sorprenderme y me causa mucha alegría poder mostrarles a cada uno su trabajo a nivel microscópico.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-El laboratorio de microscopía electrónica del Intema es el único laboratorio de Mar del Plata que posee un Microscopio de Transmisión capaz de obtener imágenes de alta resolución de partículas nanométricas, con una magnificación de 1.500.000 veces, por lo que presta y ofrece servicios a investigadores/as y becarios/as de institutos y universidades públicas y privadas, de Mar del Plata y la zona, contando incluso con servicio a las empresas.

La microscopia de transmisión es una técnica que se ha vuelto indispensable en la mayoría de los temas de investigación en el área de la nanotecnología en materiales y de la biología (virus, bacterias, células, etc), es por eso que constantemente ofrezco capacitación, difusión y asesoramiento para acercar a la comunidad científica a esta técnica. Además, teniendo en cuenta lo interesante que resulta el mundo microscópico, doy charlas sobre el tema en colegios de todos los niveles públicos y privados, y organizo visitas en el laboratorio, con el objetivo de difundir y despertar el interés por la ciencia y la tecnología en la sociedad, y principalmente en los adolescentes.

