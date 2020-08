Ante un brote de casos de Covid-19, el Municipio desinfectó las calles de Batán

El Municipio desinfectó este martes las calles del centro de Batán, luego que un grupo de vecinos, preocupados por el creciente número de casos de coronavirus en esa ciudad del partido, le enviara una nota al intendente Guillermo Montenegro.

En diálogo con 0223, Carlos Krauth, impulsor de la iniciativa, valoró la rápida respuesta del gobierno municipal, aunque mostró su preocupación por la falta de mayores políticas de estado, sobre todo en las destinadas a la prevención del Covid-19.

“En Batán hay alrededor de 60 casos activos y están en un sector de la población de entre 4 y 5 mil habitantes. Hay un brote importante y la gente, quizás como sucede en otros lados, no se cuida: el fin de semana hubo un importante partido de fútbol en el Boquerón y hubo además una gran fiesta de cumpleaños de 18, en el que concurrieron unas 60 personas. Es por eso que nos estamos moviendo entre los vecinos para hacer una campaña de concientización, ocupando un poco el lugar que debería ser del estado”, cuestionó Krauth.

Para tal fin, lograron que una empresa privada -la cantera Fátima- done 2.500 barbijos y una impresora para la realización de volantes, que busquen concientizar a la población sobre la importancia del uso del tapabocas, alcohol en gel, el lavado de manos y el distanciamiento social.

La agrupación vecinal "Batán nuestra ciudad" promueve la campaña de concientización por el Covid-19.

“Acá hay comercios que dejan entrar a la gente sin barbijo, con total de no perder una venta. Es por eso que vamos a donar los tapabocas para que eso no ocurra”, insistió el vecino.

Por último, recordó que desde diciembre del 2015, cuando asumió el intendente Carlos Arroyo, puso “de manera provisoria” a un delegado a dedo, "el peor de la historia", según el vecino, y dejó sin efecto la elección de delegados que se había impuesto desde el gobierno de Gustavo Pulti.

“El Intendente nos dijo que íbamos a poder elegir a nuestro delegado pero todavía no se hizo. Eligió a un interventor que ni siquiera conoce nuestras calles, porque no vive acá. No cuestionamos a Montenegro, que nos escucha, pero creemos que con un delegado elegido por el pueblo de Batán, al partido le irá mejor”, concluyó.