Vecinos de Batán, enfurecidos con el delegado: “Hoy le conocimos la cara a Tonto”

Mónica levanta el dedo índice y remarca que es la primera vez que los vecinos de tres barrios de Batán (La Serranita, El Morrito y Villa del Parque) pueden hablar con el delegado Manuel Tonto. “Hoy le conocimos la cara”, apunta Juan, otro vecino del lugar.

Alrededor de 30 vecinos llegaron hasta la delegación para hacer dos reclamos puntuales, en medio de un centenar de problemas que tienen en la localidad. “Uno es el arreglo de las calles y el otro una cava que se convirtió en un basural a cielo abierto”, relató Mónica a 0223.

La mujer vive en La Serranita, un barrio a dos kilómetros y medio de la delegación al que se llega únicamente por un camino. “Con estos temporales está intransitable. Es zona de loma y el agua hace su cauce por donde puede, no hay desmalezación, no hay mantenimiento de los caminos”, denunció la vecina y para dejar en claro lo que padecen día a día remarcó que los remises no los llevan o les cobran más para ingresar al barrio por el estado de las calles. “Es completamente injusto”, apuntó.

A 15 cuadras de la delegación de Batán, en tanto, hay una cava que se convirtió en un basural a cielo abierto. “Todo el mundo va a tirar basura, pero no solo escombros o cosas que pueden rellenar una cava. Tiran químicos, las carnicerías arrojan huesos, todo tipo de desperdicios que no quieren tener en sus casas los tiran ahí”, explicó Mónica.

Los vecinos aseguraron que estos reclamos no son nuevos y más allá de que muchas veces fueron a la delegación a presentar sus quejas jamás pudieron hablar con el delegado Tonto. “Solo queda la denuncia asentada y nadie hace nada”, dijo Juan.

El vecino dio un diagnóstico crítico sobre la situación. “En todo Batán no se hace nada hace cinco años. Se hizo la ruta a través de una movida judicial y de la Provincia, pero la Municipalidad no ha hecho nada. Batán en general está colapsado en lo que tiene que ver con salud y urbanismo”, disparó.

Juan explicó que para el municipio presupuestariamente Batán es considerado un barrio más cuando en realidad es una ciudad. Y que desde hace tiempo la cantera de la localidad dejó de proveer de piedras para el arreglo de las calles por una deuda de la comuna. “Y el delegado nunca nos responde. Recién hoy le conocemos la cara”, cerraron.