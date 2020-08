Mario Trucco: "He dicho todo lo que quería decir"

Trabajó en todas las radios importantes de Mar del Plata y del país, y gracias a este medio recorrió varios paises del mundo. Compartió elenco con los grandes referentes del periodismo deportivo radial de la Argentina y es una de las grandes figuras de la radiofonía marplatense. En el día en que la radio en Argentina cumple 100 años de la primera transmisión, el destacado periodista, Mario Trucco, analiza desde su mirada la historia y evolución de este importantísimo medio de comunicación que ni la televisión ni internet pudieron reemplazar.

Su primera y fugaz aparición en la radio fue de niño, en 1939, en una celebración de su escuela del Día de la Tradición, en la entonces única emisora de la ciudad, LU6 Radio Atlántica, que en esa época estaba en un local de calle 20 de Septiembre, frente a Plaza Rocha. "Era un sketch del pericón, con recitado y relaciones. Tenía que decir una cuarteta, estaba en ese momento en segundo grado, y me acuerdo bien porque en lugar de decir 'charabón', dije 'charalón', bien pronunciada la 'ele', en lugar de la 'be', lo que causó cierta sonrrisa en los maestros que estaban escuchando", recordó Trucco, cómodamente sentado en el living de su casa en donde recibió a 0223.

Trucco en el living de su casa.

Luego de sus inicios en el periodismo gráfico en 1948 en el diario "La Mañana", con apenas 17 años, su relación formal con la radio comenzó en diciembre de 1951 cuando ingresó en LU9 Radio Mar del Plata. "Ahí arrancó todo", señaló y evocó que "por ese entonces, LU9 era filial de Radio Belgrano de Buenos Aires, y gracias a un director que llegó en esos años, al que parece haberle interesado mi desempeño, nos ofreció a mí y a mi compañero de micrófono, Miguel Alfieri, jefe de deportes del diario El Atlántico, cubrir un turno del informativo, que por aquel entonces tomó mucha relevancia".

Trucco participó en las transmisiones de la prestigiosa Radio Rivadavia, "en materia deportiva la más importante". "Fue iniciativa mía ir a cubrir la Copa de las Naciones en Brasil en 1964, trabajé con José María Muñoz, era una radio líder", sostuvo . "Años más tarde cuando me establecí en Buenos Aires y tuve la oportunidad de trabajar en todas las emisoras. Puedo decir sin temor a equivocarme que la mejor radio que conocí fue Radio Mar del Plata en los años '60", aseguró.

Algunas de las disticiones que le fueron otorgadas en su carrera.

"En LU9 cimenté mi conocimiento más allá de lo lugareño, como fue la concurrencia a los Juegos Olímpicos de Roma 1960, cosa que no había acontecido con ninguna radio del interior hasta entonces. Inauguramos las transmisiones por el emisario submarino, un cable que unía Europa, por debajo del Océano Atlántico, con América. Salía con muy buena nitidez y con poca descarga, un término que en la actualidad no conocen, pero antes las condiciones atmosféricas influían mucho en las transmisiones. Eso fue un suceso. De la misma manera concurrí al Mundial de Chile en 1962, con Luis Elías Sojit, para Radio Libertad, de Alejandro Romay", mencionó el periodista mientras acariciaba a su enorme perro gran danés

En 1966 fue a cubrir, junto a otro marplatense Yiyo Arangio, la Copa Libertadores, que por primera vez se hacía con la intervención de dos equipos por país, en este caso Boca y River, en condición de campeón y subcampeón de la última temporada. "Ese año me incorporé a la Cabalgata Deportiva Gillette con el relator más prestigioso que era Fioravanti y un gran equipo de periodistas", contó.

"Yo seguía viviendo y trabajando en Mar del Plata en LU9 y los fines de semana viajaba a trabajar a Buenos Aires, ya en Radio Del Plata. Luego me ofrecieron la jefatura de deportes de Del Plata, pero tenía que radicarme allá, lo pensamos con mi esposa y nos fuimos. La cosa cambió pero nunca corté mi cordón umbilical con Mar del Plata, seguí durante muchos años viajando a la ciudad para pasar el fútbol profesional por Canal 8, y grababa unas viñetas para seguir teniendo un cierto contacto con el público de radio de Mar del Plata", explicó.

Una imagen en la pared que representa uno de los ciclos que dirigió.

Durante los años '80, ya de vuelta en la ciudad, viajó al Mundial de México 1986 en donde trabajó para el programa de Julio Lagos en la mañana de LU9 en el que se desempeñaba: "La brillante actuación del equipo hizo que mis apariciones no solamente sean numerosas, sino que le dio una gran importancia a lo que yo podía decir desde allá, porque le daba un enfoque marplatense a un acontecimiento de relevancia internacional", recordó Trucco.

"Afortunadamente, después, fui incorporado al servicio deportivo de la emisora Atlántica (LU6), donde tuve la suerte de compartir con viejos compañeros, fui nombrado director artístico, y ocupé la dirección de deportes hasta que finalmente, por esas cosas que ocurren en la actividad laboral, fui cesanteado. Me incorporé a Radio Residencias durante muchos años, donde modifiqué las características de mi temática porque me dediqué casi exclusivamente a los temas marplatenses y a la difusión del tango", reflexionó el experimentado radialista.

Desde enero de 2004 está en FM Del Sol, "la primera FM que hubo en Mar del Plata en donde trabajé siempre con total y absoluta libertad", en donde continúa al aire de lunes a viernes de 18 a 19 con "Entre Nosotros". "Hoy, me llaman por teléfono, les hago una cháchara de 15 minutos y después mandamos los tangos, está dirigido a gente que puede acompañarme en la evocación de algún recuerdo", describió acerca del envío. Trucco hizo hincapié en que en FM Del Sol, tiene absoluta libertad: "He dicho todo lo que he querido decir y he dejado de decir, motu propio, lo que no he querido decir".

Trucco continúa al aire en la radio, todos los días de 18 a 19 en FM Del Sol.

En relación a la influencia de la radio en la sociedad marplatense en tiempos en que la televisión era aún poco o nada conocida, el periodista reflexionó que "hay cosas que no se pueden olvidar, los que ya hemos acumulado muchos años sobre nuestras espaldas, aceptamos que el hombre no olvida lo que el chico amó". "El escuchar un acontecimiento que uno había presenciado el día anterior y la referencia en la emisora a través del informativo; la complacencia con que alguien escuchaba una pieza musical que había pedido por teléfono a un espacio determinado; esas son cosas que servían como una manera de meter a ese, todavía nuevo, medio de comunicación en los hogares de Mar del Plata", señaló. "La radio -prosiguió- fue adquiriendo poco a poco y como consecuencia de una mayor expansión y profundidad en su gravitación dentro de la sociedad de Mar del Plata, otra importancia". Según el comunicador, en aquellos años "era un lecho de rosas sin mayores angustias, no era portadora de mayores problemas, era una recreación".

"Soy hijo de obrero y he recibido el saludo, de quien yo presentaba respetuoso, de figuras a las que no hubiera tenido acceso si hubiese seguido en la actividad que con mucha capacidad de perfeccionamiento y responsabilidad, desarrolló mi padre. Hay tareas y tareas, todas con mucha responsabilidad, pero algunas tienen la protección de hacerte de una formación para la cual, a lo mejor, originariamente no estabas preparado", señaló.

"La radio es tener la íntima tranquilidad, que supone también la enorme responsabilidad, de saber que las cuatro palabras que decís vos encerrado en una habitación, se difunden por kilómetros y kilómetros, que no es solamente ese 'fierrito' el que te está escuchando, que hay mucha gente. Afortunadamente, un porcentaje mínimo de esa gente le da importancia a tus palabras y eso es muy difícil de alcanzar, halaga mucho y tranquiliza mucho", concluyó.