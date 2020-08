Sin respuestas, se agudiza la situación de los trabajadores de Pepsico: les descontaron $11 mil

El reclamo que llevan adelante los y las trabajadores de la planta de la empresa Pepsico en Mar del Plata sigue sin llegar a buen puerto. Mientras la patronal sigue sin reconocer los planteos de los empleados, avanzó en un recorte de 11 mil pesos.

Lorena Valleto, delegada de Pepsico, confió a 0223 que fracasó la segunda audiencia que se celebró después de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria. "Básicamente no se resolvió nada, nos siguen llevando al choque", acusó la representante de los trabajadores.

Con la esperanza de que la multinacional radicada en el Parque Industrial General Savio presentara una oferta "sólida", Valletto se mostró disconforme con la postura de Pepsico, a la que acusó de desconocer los reclamos de los trabajadores. "Hacen que no saben nada del tema y culpan a los trabajadores de que no quieren llevar a cabo una negociación".

En este marco, el conflicto se retrotrajo a cero y los trabajadores de Pepsico sufrieron un descuento de 11 mil pesos en carácter de horas extras, presentismo y puntualidad. "Dicen que en el resto del país no hay trabajo, pero nosotros no estamos en las mismas condiciones. Pepsico no cumple con las leyes", aseguró. Bajo este conexto, se espera que el próximo jueves 13 de agosto a las 14 se lleve adelante el tercer encuentro.

Desde la comisión interna habían repudiado días atrás que mientras los delegados encabezan las negociaciones, Pepsico "aprovecha para difundir mensajes de medo y amedrentar a los trabajadores" con recortes de horas extras. "Vemos que el conflicto da para largo", había pronosticado Esteban Fernández.

Los trabajadores de la firma ubicada en el Parque Industrial General Savio habían iniciado una protesta la última semana de julio, en reclamo de mejoras salariales y en desacuerdo con la suba del 6,5% que acordó la Federación de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Finalmente, la cartera de trabajo dictó el viernes 24 la conciliación obligatoria por el término de 15 días para acercar las posiciones, por lo que dejó sin efecto la protesta de los trabajadores.