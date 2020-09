“El sistema de salud de Mar del Plata se dejó llevar por las reglas del mercado”

El exdirector del Cema, Julio Tussedo, expresó su gran preocupación por la falta de personal hospitalario, previo a la pandemia y consideró que el sistema de salud en el país y la ciudad se rige por el mercado.

Haciendo referencia al momento de “colapso” que se advierte en algunas instituciones de salud, Tussedo sostuvo que “es crítico el recurso humano, que venía de antes de la pandemia” y se mostró preocupado por la “irresponsabilidad ciudadana”, que se manifiesta en reuniones sociales, “mientras se desborda el sistema sanitario”.

Consultado acerca de la posibilidad de que el Cema pueda utilizarse para casos Covid-19, el médico señaló que “solo lo pensaría en situación de catástrofe”, siempre y cuando “se tenga en claro de dónde se va a sacar el recurso humano”.

Tomando como ejemplo el caso de un paciente con problemas respiratorios y que estuvo varias horas dentro de una ambulancia sin encontrar un centro asistencial, Tussedo analizó: “Pensar el Cema como centro de hospitalización no sería imposible pero claramente hay que pensar en qué contexto debe ser, porque si se está muriendo gente en la calle, deberemos tomar el recurso que tenemos a mano y mientras tanto analicemos otras alternativas”.

En ese contexto, para el actual director del Sanatorio Belgrano, el problema de la falta de profesionales y del sistema sanitario, “es de larga data”.

“Yo ejercí hasta el 2007 como médico en terapia intensiva y no continué porque no iba a aguantar esas condiciones de trabajo a los 50 años, con guardias de 48 horas extenuantes, con los riesgos de error que eso conllevaba, el agotamiento físico y las condiciones de trabajo que llevaba y con contratos irregulares. Y en ese tiempo, no menos de 15 profesionales con niveles de excelencia que conocí, dejaron la especialidad”, recordó.

Para Tussedo, esa situación de desgaste diario convive también otras especialidades como neonatología o en médicos de guardia en unidades de urgencia.

“Lamentablemente el sistema de salud argentino y particularmente el de Mar del Plata se dejó llevar por las reglas del mercado en un sistema de salud y orienta sus intereses a cuestiones de lucro, de intereses corporativos y no necesariamente al bienestar y la salud de la gente. Las grandes crisis también son grandes oportunidades para replantearnos nuestro sistema de salud”, concluyó.