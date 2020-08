El drama de un hombre que murió después de buscar una cama de internación durante tres días

- Tenemos un residente con salud delicada y coronavirus. Necesita internación urgente.

- Imposible. No hay lugar.

Durante tres días se repitió el llamado de desesperación con la misma respuesta del otro lado del teléfono, del lado de los sanatorios privados, para tratar de conseguir un lugar de asistencia para Sergio Dell Orco, un hombre de 84 años que este lunes se transformó en una de las 74 víctimas fatales que se cobra el coronavirus en Mar del Plata.

Juan Ignacio García es el nieto de la persona fallecida que residía en un geriátrico de la ciudad y pese al profundo dolor por la pérdida reunió fuerzas para contar el drama que tuvo como protagonista a su abuelo en las últimas 72 horas con el fin de concientizar a la comunidad sobre la situación sanitaria límite que vive la ciudad frente a la escalada de casos de Covid-19 y la necesidad de apelar a una mayor responsabilidad social.

"Desde la familia no queremos que se malinterprete el mensaje que estamos dando porque no culpamos a nadie. Agradecemos todo el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado y desde las distintas clínicas y hospitales pero con esto nos tenemos que dar cuenta que no queda más que apelar a la responsabilidad individual de cuidarnos para controlar la situación. Hay que darle la gravedad que merece a este contexto", reflexionó el joven, en diálogo con 0223.

García aclaró que su abuelo tenía obra social y que la negativa por falta de espacio de internación estaba principalmente vinculada a los "hospitales privados". "Estaban todos los lugares desbordados de casos. Ni siquiera podíamos tener una cama. Era desesperante", recordó, y agregó: "La respuesta era ésa: que no había lugar, y creo que lo decían con la total sinceridad del mundo porque son cupos muy limitados los que hay hoy".

Antes de contraer Covid-19, Dell Orco ya venía con un cuadro delicado: había padecido diferentes cuadros de anemia pero el estado de salud se agravó rápidamente una vez que el hisopado que se le practicó en el geriátrico constató la presencia del virus en su cuerpo.

García dijo que, al no poder derivar al hombre a ningún centro hospitalario o sanatorial, se decidió estabilizarlo en el mismo geriátrico pero el proceso de la enfermedad no se pudo revertir. "Estaba deshidratado; podía respirar por su cuenta pero no comía y por eso la Municipalidad trató de hacerse cargo a la luz del resto de los contagios que también había en el resto del geriátrico", comentó.

Después de tres días de una búsqueda desesperante, finalmente la familia logró el traslado de Dell Orco al comunicarse personalmente con el médico de cabecera que tenía el hombre y que atendía en la Clínica Pueyrredon. "Agradezco la atención que fue buenísima hasta el último momento tanto de los médicos en la clínica como en el geriátrico. Todos le pusieron el lomo a la situación", destacó.

Una vez en el centro de Colón y Jujuy, los profesionales intentaron mejorar el estado del residente del geriátrico pero su nieto reconoció que la "situación ya era muy complicada". "Nos habían propuesto de ponerle una sonda pero iba a ser muy invasivo y preferimos que él no sufra más", expresó, al confirmar el fallecimiento que se produjo este lunes.

García dijo que era consciente de que su abuelo era una persona de riesgo en el contexto de la pandemia y que en la familia había "preocupación" por él desde un primer momento pero hizo énfasis en el rápido avance que tuvo la enfermedad para deteriorar su salud. "A veces hay cosas que por más que puedas preverlas pasan tan repentinamente que te chocan un poco. Nosotros lo acompañamos hasta el último momento pero lamentablemente no pudimos hacer nada más", concluyó.

Este martes por la mañana, en una conferencia de prensa, desde la Región Sanitaria VIII habían asegurado que el sistema de salud de Mar del Plata "colapsaría" si se sostenía la misma tasa de casos, que desde el mismo supera la barrera de los 100 contagios en un mismo día.

"Muchas veces las camas no están funcionales porque el personal de salud también se contagia. Eso implica un aislamiento. Uno puede tener una cama con todos los requerimientos técnicos, pero sin el personal adecuado para operarla eso también hace que se resiente", señaló Gastón Vargas, el titular del organismo.

Frente a esta situación, el funcionario aseguró que cuando las empresas de ambulancias recorren los sanatorios privados no encuentran camas y entonces terminan con derivaciones en el Hospital Interzonal General de Agudos, que sobrepasan su capacidad de atención.

Desde el inicio de la pandemia, General Pueyrredon acumula 2412 casos confirmados, de los cuales 894 permanecen activos, 1461 se han recuperado y 74 han fallecido (*La Secretaría de Salud solamente contabiliza 57 víctimas fatales, en base a los registros que suministra el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino).

