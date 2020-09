Coronavirus: los casos activos en Madariaga llegan al medio centenar

La curva de contagios de coronavirus en Argentina no se detiene y la provincia de Buenos Aires es el territorio en donde más se ha propagado la nueva enfermedad. En su último reporte sanitario la municipalidad de General Madariaga reportó 20 contagios de Covid-19, con lo que la cifra de casos activos en el distrito llegó al medio centenar.

Al respecto de los últimos resultados positivos, número récord en un mismo día desde el inicio de la pandemia, habló el secretario de Salud de la comuna, Amadeo Echeverría, que si bien explicó que ese número se dio luego de algunas jornadas en donde se entregaban pocos resultados, el mismo "no deja de ser alto y esto preocupa".

“Epidemiológicamente nuestra localidad se comporta como muchas de las localidades de la región sanitaria, ya que estamos con una tasa de contagios más bajas que la media de la región y la media provincial, pero estos números no dejan de ser preocupantes, porque pone en esfuerzo el sistema sanitario. Tenemos que tener en cuenta que se va incrementando el número de casos y el de personas aisladas y, consecuentemente el de pacientes potenciales que pueden requerir camas”, explicó Echeverría.

Posteriormente, el secretario municipal resaltó que el hospital actualmente tiene una tasa de ocupación de camas en piso (no terapia) muy alta, ya que los pacientes sospechosos ocupan una cama y la del al lado no se puede usar. “Nos preocupa cuando tenemos sospechosos internados porque justamente nos sucede esto de que se incrementa el uso de tasa de ocupación de cama”.

“Si no nos cuidamos individualmente no vamos a lograr salir de esta situación. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de las personas que tenemos alrededor, observando las medidas de cuidado y haciendo que otros las cumplan. No podemos poner un policía en cada esquina. Entre los vecinos mismos tenemos que entender de qué se trata”, insistió Echeverría.

Respecto a los 50 casos activos, el funcionario detalló que la gran mayoría se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo con el aislamiento en sus domicilios. “Hay pocos internados con Covid-19 y ninguno de ellos en terapia”, concluyó.