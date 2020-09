¡Se le salió la cadena! Un jugador se subió a la platea y agredió a un hincha

Leitsner levanta de la remera al hincha que no atina a defenderse.

De a poco, en el fútbol europeo, intentan que el público vuelva a las canchas tras la pandemia del coronavirus y en Alemania, se vivió una situación particular. Un equipo histórico como Hamburgo, actualmente en segunda división, cayó 4 a 1 frente a Dynamo Dresden (tercera categoría) y un jugador no soportó la cargada de los hinchas rivales, subió a la platea y lo "samarreó" del cuello de la remera.

Toni Leistner tenía algo pendiente con los simpatizantes del Dynamo Dresden, club donde jugó y su ciudad natal. Mientras realizaba un nota, desde la platea no se cansaron de cargarlo por la goleada y el central terminó de hablar y fue a hacer justicia por mano propia, se trepó a la platea, subió las escalinatas y apuntó a un hincha que no llegó a defenderse que ya estaba agarrado casi del cuello. Un "samarreo" y un empujón, fue suficiente para que otros se metieran a separar y no pasara a mayores.