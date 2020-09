Por la estacionalidad, se disparó el precio de las verduras y hortalizas en Mar del Plata

En los últimos días, los precios de las verduras y hortalizas sufrieron un importante incremento en los precios, debido a la estacionalidad, el costo del transporte y la exportación. Esto afecta de manera directa a los consumidores que ven con preocupación el repentino incremento en el valor de estos productos de primera necesidad.

Un kilo de lechuga ronda los 100 pesos; uno de cebollas en algunos casos supera los $50, el kilo de tomates se cotiza por encima de los cien pesos mientras que el kilo de berenjenas cuesta $85. En diálogo con 0223, desde la Liga de Amas de Casa explicaron a qué se debe el incremento y recomendaron consumir verduras y hortalizas “de estación”.

Marisa Sánchez, titular de la entidad, explicó que todos los años se dan estos incrementos porque hay verduras que son estacionales y como en la ciudad no se consiguen, hay comerciantes que compran productos provenientes de Salta, o compran verduras “de invernadero, como pasa con el tomate”, explicó y eso encarece el costo, “también el invernadero afecta el sabor de la mercadería”, dijo.

"Todo está todo un poco más caro”, dijo Sánchez, al tiempo que detalló que actualmente el cajón de morrones (que tiene 9 kilos de mercadería) cuesta 2 mil pesos, un cajón de zapallitos supera los $2.500 en algunos casos y el cajón de choclo llega a la ciudad con un valor cercano a los $2000.

“Todos los años vemos el mismo escenario”, dijo la mujer al tiempo que explicó que las verduras más afectadas por el incremento de precios son el zapallo de tronco, la berenjena, el morrón, el choclo, el tomate y la cebolla. “También aumentó mucho la manzana de exportación que se conoce como Moño Azul y la banana”, señaló la referente de la Liga de Amas de Casa.

Según evaluó, en los próximos días los precios van a bajar ya que empezará a ingresar mercadería de lugares como el litoral y el cordón frutihortícola.

Por último, Sanchez consideró que hay muchas verdulerías que están realizando ofertas “Quizá no son productos de exportación, pero no es mercadería de mala calidad”, consideró la mujer que reconoció que siempre lo recomendable es “caminar y recorrer comercios”, aunque en tiempos de pandemia la recomendación “camine señora, camine” no se pueda aplicar.