Día del Jubilado: "Después de años de indiferencia, se está recuperando la empatía con el adulto mayor"

Si bien la delicada situación económica es ineludible por la pandemia y la crisis económica que se arrastra de los últimos años, desde la delegación de adultos mayores que depende de la Defensoría del Pueblo bonaerense ponderaron un "cambio de paradigma" en el Gobierno de Alberto Fernández en los intentos por recuperar la "empatía" con las problemáticas que aquejan a los jubilados.

En el marco de la celebración del Día del Jubilado, que se conmemora por la sanción de la Ley 4349 de Jubilaciones para empleados del Estado, Carina Ponce reconoció que el trabajo del área que tiene a su cargo se incrementó con la irrupción de la pandemia del coronavirus como consecuencia de la "desorientación y la falta de información".

"Como todos los organismos estaban cerrados, nosotros sostuvimos la atención telefónica con personal directo y eso hizo que se acrecentaran los reclamos. Ante el cierre intempestivo de organismos en los que había trámites pendientes, se entró en una suerte de desesperación que en su momento se sumaba con la falta de tarjetas de débito para poder percibir los haberes. Eso tuvo un impacto fuerte", reconoció la abogada, en declaraciones a 0223.

Con el correr de los meses, sin embargo, la titular de la delegación marplatense advirtió una disminución de algunos reclamos como las quejas por la falta de coberturas de medicamentos. "El congelamiento de las tarifas y el diferimiento de las cuotas de Anses también y eso alivió un poco la presión de la situación financiera que se venía atravesando", dijo, al mencionar algunas medidas con repercusión positiva para el bolsillo del colectivo de la tercera edad.

Ponce, de todos modos, consideró que el bienestar económico "todavía no se ha saneado" en favor de los jubilados a partir de la crisis que se profundizó durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri. "En cuatro años se devaluó muchísimo el poder adquisitivo porque el impacto de algunas medidas tomadas anteriormente fue muy crudo pero ahora se ve un Estado que quizás tiene otras políticas que tienen más en cuenta las necesidades de este sector", confió.

"En los últimos años hubo un recrudecimiento de la situación general y de mucha impotencia por la indiferencia que mostraba el Estado pero ahora hay una mayor empatía y creo que se puede ver integralmente ese cambio de paradigma del Gobierno para con la persona mayor. Seguramente la política de acompañamiento e inclusión se podrá ver de otra forma cuando se haya solucionado este contexto sanitario y haya un contacto directo con los jubilados y pensionados", afirmó.

A su vez, para la representante del organismo provincial, la pandemia del Covid-19 dejó al desnudo diferentes falencias en cuanto a "la falta de redes de contención" y una falta de cobertura en la asistencia de las personas mayores. También instó a avanzar en la discusión de la situación de hábitat de este colectivo. "Hubo algunos casos en los que se debieron tramitar subsidios para poder alquilar", ejemplificó.

"Solamente con su ingreso, los mayores no pueden sostener una unidad funcional y esto es una necesidad y una preocupación. Hay que ver cómo se puede implementar un sistema de viviendas colaborativas para dar una solución en términos habitacionales y que la única opción no sea ir a un hogar residencial que afecta la autonomía y la independencia. Hoy no estamos encontrando cómo se puede dar algún sistema que aporte una respuesta", señaló.

Ponce también celebró el análisis que lleva adelante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para definir el lanzamiento de una nueva moratoria jubilatoria, con el objetivo de permitir que personas que no cuentan con los 30 años de aportes puedan jubilarse, al entender que se trata de una medida muy importante para garantizar la "inclusión previsional" en un contexto de mayor desocupación y precarización.

"Esa modificación a la moratoria para promover la inclusión previsional es fundamental y necesaria. Hay que pensar que muchas mujeres que van cumpliendo hoy los 60 años, si no tienen los aportes después del año 2004 hasta el 2020. Entonces es imposible que puedan acceder a este beneficio", advirtió.

La referente de la delegación de adultos mayores consideró que la posibilidad de materializar la moratoria "pasa por una cuestión netamente presupuestaria y por la factibilidad del Estado de poder solventar ese gasto pero es un derecho que tienen los ciudadanos y hay que garantizarlo". "No se puede condenar a esas personas que no han podido tener sus aportes porque además hay muchas personas que han trabajado toda su vida", concluyó.