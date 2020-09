La muerte de Orlando Quispe: dolor, dudas y denuncia de abandono

Tras pasar varios días aislado en su propia casa con síntomas de Covid-19, Orlando Quispe, histórico dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez, falleció este lunes poco antes de llegar al centro de salud 2 a bordo de un auto particular y desde la organización social denuncian que pidieron asistencia al sistema de salud municipal pero “lo dejaron abandonado”.

Quispe, de 55 años, era trabajador textil y había empezado a militar en el MTR en 2001. Allí pronto se convirtió en uno de los pilares fundamentales de los talleres textiles en los que, a través de programas del Estado, se fabrican frazadas y guardapolvos. Desde entonces, también fue una de las caras visibles de los reclamos que impulsaba el sector. Sin embargo, en los últimos días su salud había desmejorado y, por temor a haber contraído coronavirus, se aisló en su casa del barrio El Martillo.

Atentos a su situación, sus compañeros de militancia se ocuparon de llevarle alimentos para que pudiera seguir al resguardo. Hasta que ayer al mediodía, cuando se acercaron a ver cómo seguía, notaron que su estado había empeorado y, según sus allegados, se comunicaron en reiteradas oportunidades al 147 y el 107 para pedir una ambulancia. Al final, el hombre fue trasladado a bordo de un auto particular a la unidad sanitaria de 12 de Octubre 4445.

Desde la Secretaría de Salud del municipio negaron haber recibido alguna solicitud a ese nombre. Lo cierto es que Quispe llegó pasadas las 16 a la salita de salud del barrio Villa Lourdes y, si bien se le practicaron maniobras de reanimación, ya estaba sin vida.

La muerte de Quispe motivó a una nueva movilización del MTR, que este martes a la mañana se concentró en Luro e Independencia y de allí marchó a Zona Sanitaria VIII, en donde ocuparon pacíficamente el edificio. “Tenemos un montón de compañeros que están sin conseguir turnos, que están en sus casa esperando la muerte porque no tienen acceso a salud”, dijo Magalí Cornide, referente de la organización social. “En estas horas recibimos llamados de funcionarios poniéndose a disposición pero ahora es tarde. Quispe necesitaba asistencia médica, no la tuvo y por eso se murió”, enfatizó. En la misma línea, Marcos Carboni, también integrante del MTR, aseguró que al militante fallecido no lo asistieron porque hay un “colapso total del sistema de salud” y reclamó a las autoridades que tomen medidas para que "no haya más Quispes".