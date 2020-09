Violenta entradera en El Sosiego: “Si te movés, le cortó un dedo a tu marido y lo mato"

Una pareja de sexagenarios sufrió un violento robo cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda en el barrio El Sosiego y luego de amenazarlos de muerte, se llevaron dinero en efectivo y algunos objetos de valor.

“Los delincuentes se movieron muy cómodos porque sabían nuestros movimientos, porque la noche anterior nos estuvieron vigilando: mientras nos robaban, nos decían que sabían que me había comprado un collarcito de fantasía y que mi marido había estado viendo el partido, cosas que realmente habían pasado. Nos han espiado a través de las ventanas”, razonó Diana, que en diálogo con 0223 describió el dramático momento que tuvo que atravesar con su marido.

“Eran tres jóvenes, uno de ellos con un arma de fuego. A mí no me pegaron pero a mi marido lo golpearon en la boca con el arma. Uno de ellos me dijo 'si te movés, le corto un dedo a tu marido y lo mato'”, recordó la mujer.

Según contó, los delincuentes buscaban dinero en efectivo y debieron conformarse con unos pocos ahorros de la pareja y algunos elementos de valor.

“En una mochila nuestra, metieron la plata, una notebook, un par de zapatillas, unas latas de cerveza y unos potes de yogur. Uno quiso sacar cosas del freezer pero uno de ellos se lo impidió. Después de eso, nos dijeron que seguiríamos vigilados”, dijo.

“El Destacamento Camet apenas cuenta con 2 patrulleros para vigilar 13 barrios. Mi vecino que fue a denunciar el hecho, tuvo que empujar al patrullero. Pedimos que alguna autoridad decida poner mayor presencia policial. En la zona se ve mucha gente nueva y nos sentimos inseguros”, concluyó.