Llegó el fin para Victoria's Secret Fashion Show ... ¿y también para la marca?

Victoria's Secret, la marca de lencería líder a nivel mundial, reconocida por sus famosos Fashion Shows con grandes modelos, le dice adiós a sus desfiles.

Todo comenzó en 1995 y fue el lugar de crecimiento de grandes modelos pero los rumores que se vienen escuchando hace meses ya se han confirmado. Son diferentes las causas de la caída en ventas y visualizaciones de la marca pero la principal es la crítica que recibe la falta de diversidad en la pasarela y los estereotipos de mujeres que fomentan.

La confirmación del cierre la hizo Shanina Shaik:

"Desgraciadamente el desfile de Victoria's Secret no tendrá lugar este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, porque todos los años por estas fechas me encuentro entrenando como ángel. Pero estoy segura de que en el futuro algo ocurrirá. Estoy segura de que están trabajando en la marca y en nuevas manera de hacer el desfile, porque es el mejor espectáculo del mundo", sostuvo.

En mayo de este año, Les Wexner, CEO de la L Brands, fue quien comunicó primero que el VSFS no se iba a transmitir más por la televisión y anticipó que la marca estaba trabajando en un nuevo show: "La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. En 2019, y de aquí en adelante, nos centraremos en el desarrollo de contenido emocionante y dinámico y en un nuevo tipo de evento, que se difundirá entre nuestros clientes en otras plataformas pegadas a la actualidad".

La audiencia es una de las causas de la cancelación del show. La transmisión por televisión del desfile inició en 1995 y pronto se convirtió en un importante evento de cultura pop que logró atraer a millones de espectadores cada año. Con el paso del tiempo fue creciendo cada vez más y se esperaba con ansias el momento del año en el que se realizaba el show ya que contaba con la presencia de grandes cantantes, las alas de ángel, las modelos, escenografías y looks virtuosos. En 2001 la transmisión del show logró su máximo apogeo alcanzando los 12,4 millones de espectadores. En 2017 la audiencia comenzó a decaer, logrando tan solo 4,98 millones de espectadores, pero 2018 fue el peor año. La transmisión por la cadena ABC el 2 de diciembre solo alcanzó una audiencia total de 3,27 millones, de acuerdo con cifras de TV by the Numbers.

A las causas se le suman los escándalos y críticas que la marca recibió en los últimos años por parte de los espectadores que encontraban el desfile como anticuado, sexista y poco diverso.

En 2018, el entonces director de marketing de la marca, Ed Razek, sugirió en una entrevista con Vogue que las modelos transexuales no deberían ser parte del evento. Al poco tiempo Razek decidió abandonar la firma y se incorporó a la famosa modelo trans brasileña Valentina Sampeio.

La empresa se enfrentó también a una controversia durante el último año por no incluir más modelos de tallas distintas a las tradicionales en sus desfiles.

En 2018 L Brands, tuvo una gran caída de ventas de cerca del 40%, convirtiéndose en una de las grandes decepciones de Wall Street. Si la marca no realiza cambios en sus estereotipos de modelos, talles y diversidad, nadie sabe cómo seguirá su futuro en el mercado.