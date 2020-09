Pastos altos, un microbasural y animales muertos: el penoso estado del Parque Camet

El Parque Camet históricamente fue un espacio de recreación que durante sus épocas de apogeo acogió a miles de jóvenes y familias de Mar del Plata que supieron compartir tardes de mates y asados con alguna pelota de por medio. Signado por la desidia, hoy los pastos altos, la basura y hasta animales muertos componen el paisaje.

Con este panorama se encontró Sergio Almirón, integrante de la fundación Teodoro Bronzini. El descubrimiento del penoso estado en el que se encuentra el emblemático pulmón verde de la zona norte de Mar del Plata lo motivó a presentar una nota en el Concejo Deliberante junto al ingeniero y especialista en medio ambiente Andrés Cordeu para poner de manifiesto la situación del parque que se ve atravesada por la problemática ecológica.

"Nunca pense que me iba a encontrar con tanta cantidad de basura. Empecé a recorrer y revelé que está totalmente abandonado: las calles están rotas, no hay lomas de burros, los cestos de residuos están rebalsados de basura, no hay sanitarios, los fogones están rotos y todo es un pastizal", describió Almirón en diálogo con 0223.

El integrante de la fundación Teodoro Bronzini reparó que el foco de contaminación ambiental se concentra principalmente en el arroyo La Tapera que desemboca en el Parque Camet. "Es un basural a cielo abierto", insistió.

El abandono se extiende prácticamente a cada rincón de las 136 hectáreas que componen el espacio verde. "Está totalmente abandonado. Más allá de la infraestructura, la cuestión ambiental y ecológica es lo más grave", sostuvo.

0223 recorrió las instalaciones del predio y constató el estado en el que se encuentra el espacio verde. Las bases de los árboles, quemadas por los fuegos que incendian los visitantes para hacer un asado. Los fogones están destrosados.

Los baños son prácticamente inutilizables, totalmente deteriorados y la orilla del arroyo está cubierta de basura. Los pastizales abrazan los postes de los arcos de la cancha de fútbol. Los juegos infantiles en los que se divierten cientos de chicos están absolutamente averiados.