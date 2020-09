Oficial: Mar de Plata seguirá al menos otra semana en fase 3

A diferencia de lo que ocurrió otros fines de semana, este último no hubo ni intensos debates ni tampoco confirmaciones acerca de la fase en la que Mar del Plata comenzaría la semana. Sin embargo, todos, por lo bajo, garantizaban la continuidad en la fase 3. La oficialización llegó este lunes a partir de la publicación en el Boletín Oficial del gobierno provincial.

La decisión está lejos de ser una sorpresa. Este lunes se cumplieron los 10 días del decreto que firmó el intendente Guillermo Montenegro cuando anunció el retroceso de la ciudad a fase 3. Sin embargo, hasta el momento no se advierte una caída en los contagios que, por el contrario, se mantienen en alza.

De hecho, el día que el intendente anunció el retroceso de fase Mar del Plata tenía 1.208 casos activos de Covid-19. Pasados los 10 días, la ciudad tiene 2069.

Desde finales de la semana pasada distintos funcionarios del gobierno provincial plantearon su sugerencia acerca de la continuidad de la ciudad en la fase 3, ante la alta tasa de contagios y las dificultades que comienza a tener el sistema sanitario para dar respuestas.

El sistema privado ya advirtió que no tiene más camas para atender a pacientes con Covid-19. Algunas clínicas advirtieron que están saturadas y otras plantearon que les resta muy poco para estarlo.

En tanto, las instituciones públicas están comenzando a padecer la falta de personal especializado para atender especialmente a los pacientes críticos. En ese sentido, se espera avanzar con la incorporación de médicos de otras localidades o de profesionales del sistema municipal que si bien no son intensivistas pueden hacer de soporte a los terapistas el sistema provincial para dar respuesta a la alta demanda.

Más allá de la crítica situación sanitaria, hay sectores comerciales y productivos que insisten en la necesidad de reabrir, pese a que en la fase 3 de la cuarentena no están permitidas. De hecho está previsto que este lunes se reúna la comisión especial de reactivación económica. Si bien no está en el horizonte inmediato darle luz verde a las actividades que están a la espera de la apertura (obras privadas, comercios no esenciales y locales gastronómicos), los concejales y funcionarios abordarán estos temas.

La situación se da en medio de la amenaza de algunos comerciantes gastronómicos que anticiparon que este martes reabrirán las puertas "sí o sí", aunque no cuenten con la autorización del gobierno provincial y municipal.