El 30% del personal prehospitalario permanece aislado: "La plantilla se redujo notablemente"

A las bajas de recurso humanos que se acusan puertas adentro en las clínicas y hospitales de Mar del Plata por el avance de la pandemia de coronavirus, el 30% del personal prehospitalario permanece en aislamiento ya sea por estar infectado o haber estado en contacto estrecho con un caso positivo.

Miguel Martín (MP 92517), médico cardiólogo y director de Cardio Emergencias, aseguró que "la plantilla de asistencia se redujo notablemente" y hoy las bajas alcanzan al 30% del personal entre médicos, choferes y enfermeros. "Se profundizó la falta de camas en las clínicas, pero también se agudizó el contacto del personal con personas en contacto estrecho con Covid-19 positivo. En las últimas semanas se modificó todo de una manera más crítica", aseguró.

Martín se mostró preocupado por el grado de agobio que atraviesan los trabajadores sanitarios en el contexto de la pandemia. "El personal de salud tiene una multiplicidad de estrés factorizada por el multiempleo. Hoy tiene una temática de crisis en cada labor que desarrolla", puntualizó el profesional de 40 años de servicio en diálogo con 0223 Radio.

"Estamos preocupados porque la forma de salvaguardar al personal es otorgarle franco o una licencia, pero hoy no lo podemos hacer porque no tenemos personal. Estamos peor que en una crisis temporal como sucede a veces. Hoy estamos mucho más saturados que en esa circunstancia", confió.

Para Martín la pandemia no hizo más que dejar en evidencia la precarización laboral de los profesionales de salud, que en su mayoría tienen más de un empleo. "No hay ninguno que conserve un solo puesto para su subsistencia. Tengo enfermeros que trabajan en un hospital y es imposible que desdoblen esa situación. Vienen con la carga de lo cotidiano del hospital y vuelven a su otro trabajo con la carga de estar todo el día en la ambulancia con un paciente crítico deambulando entre clínica y clínica", reparó.

En este conexto, el director de la empresa médica privada señaló que en medio de la pandemia los profesionales deben garantizar la atención en el resto de las patologías. "En la asistencia que brindamos los casos de coronavirus no son dominantes. Tendremos un 25% de consultas por Covid-19. La mayoría son las patologías de siempre", indicó.

Asimismo, Martín reconoció que "hay un detrimento del compromiso emotivo del médico ante la crisis que pone en peligro la seguridad del paciente". "Nosotros no decidimos a quién concectar, es decidir sobre la vida y la muerte de una persona. Es una decisiòn que no quisiera tomar a esta altura. Una decisión como esta no la viví nunca. No tenemos elementos para responder y eso es lo que lastima al ejercicio de la medicina. Dejemos de contar las camas de terapia intensiva. Las camas son muebles. Contemos el personal, ahí vamos a saber si están en condiciones de asisitir a las personas en tiempo y forma", manifestó.

Frente a este panorama, el director de Cardio Emergencias resaltó la importancia de evacuar consultas a través de las líneas telefónicas para descomprimir el sistema. "Nosotros somos el nexo prehospitalario entre la gente que requiere asistencia y las clínicas. Ante la saturación la gente recurre a nosotros, aunque la gente se resiste. Quiere ser evaluada por un médico. No se acostumbran a la evolución telefónica y eso satura mucho más al sistema porque oblgia a desplazamientos permanentes y constantes de las unidades", explicó y alertó: "Estamos en una situación de mucha alerta, de tensión. Nos preparamos para un colapso".

Para finalizar, Martín pidió que se convoque a los médicos recién recibidos para combatir la pandemia y propuso que los coloquen "en el frente de batalla en la patología de primera instancia" asesorados por un profesional que tenga experiencia. "Por qué no usamos este recurso inteligente para lo que estudiaron, que tiene alto espíritu de servicio y lo colocamos en posiciones estratégicas con el control de médicos. Así aliviarían las guardias que están saturadas", razonó.

Cardio Emergencias tiene disponible dos líneas telefónicas (494-2552 / 493-2226) para evacuar consultas. De ser posible, un profesional médico resuelve el conflicto del paciente. De lo contrario, se envía una ambulancia con adecuación de tiempo.