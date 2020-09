El municipio planteó que el rechazo de provincia al regreso de actividades es “decepcionante”

El secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, se mostró sorprendido por la velocidad con la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó los protocolos elevados por el municipio para el retorno de las obras privadas, los locales gastronómicos y los comercios textiles y planteó que la negativa es “un poco decepcionante”.

El funcionario municipal planteó que para el gobierno de Guillermo Montenegro “la prioridad es la salud”, pero remarcó que “el trabajo de los marplatenses también es importante”. “Fueron rechazadas de forma inmediata. Generalmente demoran más tiempo. Solo plantearon que las actividades no están en fase 3. Estamos un poco sorprendidos por la situación”, dijo Muro en diálogo con 0223 Radio.

El titular de la cartera productiva dijo que el municipio está “convencido” de que “volver al trabajo está bien”. “Es economía y salud. Es lo inteligente, lo que han hecho todos los países del mundo”, planteó el funcionario.

En esa línea, reconoció que la situación sanitaria de Mar del Plata “es complicada”, pero aclaró que no se trata de una “apertura indiscriminada”. “Este tipo de actividades funcionan en situaciones epidemiológicas peores a la de Mar del Plata”, dijo y puntualizó, por caso, los locales gastronómicos que se abrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a las obras privadas, Muro dijo que la restricción se planteó por la particularidad que se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) donde los obreros utilizan el transporte interurbano para llegar a las obras. “Eso no se da en Mar del Plata. El 99% no utiliza el transporte público por lo que prácticamente no hay riesgo de contagio ahí”, indicó.

Muro insistió en que quieren “lo mejor para la ciudad” y remarcó que “hay muchos marplatenses que están mal y quieren volver a trabajar y hacerlo bien como lo han hecho hasta ahora”. “Nuestra prioridad es cuidar la salud de los marplatenses. Pero dentro de la salud está la economía. Entendemos que la situación es complicada, pero estamos convencidos de que haciéndolo bien se puede volver”, remarcó.