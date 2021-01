Perdió su casa en Año Nuevo por una bengala: está en la calle y necesita ayuda

Un joven de Mar del Plata pide la ayuda de la comunidad marplatense para poder salir adelante después de haber perdido su casa durante otro incendio que se gestó en los primeros minutos del 2021 en el barrio Parque Independencia.

"Estaba en la casa de mis abuelos festejando Año Nuevo y ahí me llamaron para decirme que se estaba prendiendo fuego la casa. Y cuando llegué, estaba todo destruido y quemado", dice, todavía conmocionado, Agustín, en declaraciones a 0223.

Según el joven, y en base a los testimonios que brindaron distintos vecinos, el fuego se habría originado alrededor de las 00.20 por el impacto de una bengala en la vivienda que está en la calle Fragata Halcon al 3658.

"No recibí ayuda de nadie todavía y estoy desesperado. Estoy con mi señora, mis hijas, y nos quedamos con lo puesto. No puedo rescatar nada porque perdí todo, ya no sirve nada", lamenta Agustín.

Frente a esta situación, el hombre, que tiene dos hijas de un año y seis meses y tres años, pide alguna colaboración para sobrellevar la tragedia material que lo sorprende en el inicio del 2021. "Pido, aunque sea, ropa para mis hijas- Cualquier cosa va a venir bien", dice.

Cualquier persona interesada en colaborar con Agustín y su familia se puede comunicar directamente al teléfono celular 223 636-1965.

El origen de este incendio comparte características similares con el del depósito del barrio Las Avenidas, donde persiste la labor de Bomberos y Defensa Civil para tratar de sofocar las llamas. La principal hipótesis que manejan las autoridades que el fuego también se habría originado por un elemento pirotécnico.